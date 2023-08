Recenze filmu ‚#annaismissing‘: Český online thriller není clickbait, je to #therealdeal

Dospívající dívka se snaží vystopovat chybějícího influencera poté, co objevila urážlivé obrázky v telefonu svého otce #annaismissing, akční český film, který se nyní promítá v pražských kinech (s anglickými titulky v Kinu Světozor). Tento profesionálně zpracovaný thriller vás nutí hádat na každém kroku a upevňuje režiséra Pavla Sukoba jako filmaře, který musíte na domácí scéně vidět.

Soukupova předchozí hra je obdobně tematicky vysílaný pořad v přímém přenosu #martyismrtvý vyhrál mezinárodní cenu Emmy za minisérii v roce 2020. Stejně jako tato série, Central to #annaismissing Je to přítomnost moderních technologií – od Facebooku a Instagramu po podcasty, aplikace pro chytré telefony a kamery v autě – v celém intenzivním příběhu scenáristky Lucy Kryzové.

Na rozdíl od toho #annaismissing Představuje druh thrilleru staré školy z 90. let: typ, který obsahuje zásadní změnu příběhu každých 20 minut, jak se odhalují noví podezřelí a motivy, čímž se naše oddanost obrací na každém kroku. Zážitek je podobný jako v posledních thrillerech na plátně hledat A ChybějícíNebo dokonce záběry z kontroverzních hororů Megan chybíale to je nakonec efektivnější, protože to není spojeno s žádným filmařským trikem.

#animující Alexandra Vostrejžová hraje dospívající Ninu, kterou vyruší, když v telefonu svého otce objeví provokativní obrázek mladé ženy. Místo toho, aby se postavila otci Eliasovi (Marek Nomic), zahájí své vlastní amatérské pátrání a zjistí, že na fotografii je slavný český influencer… který nedávno zmizel.

Prostřednictvím flashbacků se dozvídáme, že Anna (Victory Vitová) hrála nebezpečnou hru. Poté, co na internet unikly její nahé fotky, které její právnička (Petra Bučková) pomohla smazat z netu, se začala mstít vlastním pornem: vytvořením dalšího instagramového účtu, který kombinoval nechtěné fotky penisu, které dostala, s profilovými fotkami. Vlastníci byli vyřazeni z Facebooku a LinkedInu.

Měl otec nebo dokonce matka (Barbora Boková) něco společného s Anniným zmizením? Co na to Annin tajemný bývalý přítel Lepore, který se zdá, že má o případ aktivní zájem? Nebo matka Anny (Vlastina Svatková), se kterou měla nestabilní vztah? Nebo jeden z Anniných fotografických predátorů (Marek Holley), který po odhalení přijde o práci a později vystopuje Annu u ní doma?

Nina a její kamarádka Robin (Magdalena Čečo) se případu ujmou s pomocí Anniných následovníků online, i když Nina brzy zjistí nebezpečí, když vystopuje Anniny poslední kroky.

#annaismissing Půvabně se orientuje ve všech detailech prvotřídního thrilleru a nikdy neztrácí přilnavost k publiku. I když ne každý dějový zvrat může být zcela věrohodný, filmaři udržují věci v pohybu dostatečně rychle, takže nemáme čas je zpochybňovat. Jen některé emotivní písně na soundtracku v klíčových vrcholných momentech působí nepatřičně a ubírají na strhujícím zážitku.

I když existují náctiletí vůdci.. #annaismissing Není určeno pro děti: Obsahuje několik scén krátké, ale názorné nahoty, které mohou překročit limity hodnocení R v USA. Mezi nimi je šokující jeden, ve kterém Vytová vystupuje zcela nahá, hraje 15letou dívku, která nemá být sexy, ale spíše zdůrazňovat její nevhodné mládí.

Připomínka znepokojivého českého dokumentu o sexuálním predátorovi Chycen v sítiale, #annaismissing Je to přesný popis toho, čemu mohou teenageři denně čelit, když jsou online v roce 2023.

Na současné české kinematografii však tento druh zbytečného napětí do značné míry chybí #annaismissing Plně oddaný základům žánru. Tento film není jen dobrým českým thrillerem, ale podle všeho dobrým thrillerem a zaslouží si uznání daleko za hranicemi země.