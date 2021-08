Alžírsko podle Lapida přerušuje styky s Marokem kvůli “nepřátelským činům”

Alžírský ministr zahraničí Ramadan Lamamra v úterý na tiskové konferenci uvedl, že Alžírsko přerušilo diplomatické styky s Marokem a obvinilo svého souseda ze spáchání “nepřátelských činů”, včetně – podle izraelských médií – návštěvy izraelského ministra zahraničí. Yair Lapid Do Maroka, kde učinil prohlášení proti Alžírsku.

Vztahy mezi Marokem a Alžírskem jsou napjaté už desítky let, zejména pokud jde o otázku Západní Sahary, a hranice mezi oběma zeměmi jsou od roku 1994 uzavřeny.

„Marocké království nikdy nezastavilo své nepřátelství vůči Alžírsku,“ řekl.

Marocké ministerstvo zahraničních věcí nebylo možné kontaktovat. Král Mohammed VI vyzval ke zlepšení vztahů s Alžírskem.

Lamamra uvedl, že přerušení diplomatických styků je účinné od úterý, ale konzuláty v každé zemi zůstanou otevřené.

Alžírsko minulý týden uvedlo, že smrtelné lesní požáry byly dílem skupin, které označil za teroristické, a že Maroko jednu z nich podporuje.

Lamamra odkázal na to, co nazval marockou podporou jedné ze skupin usilujících o autonomii v alžírské oblasti Kabylie, a řekl, že Rabat špehoval alžírské úředníky a neplnil své dvoustranné závazky, a to i pokud jde o Západní Saharu.

Reakce domorodé saharské populace během pohřbu vůdce fronty Polisario v Západní Sahaře Mohameda Abdelazize v Tindoufu v Alžírsku 3. června 2016 (Zdroj obrázku: REUTERS/RAMZI BOUDINA)

Alžírsko podporuje hnutí Polisario, které usiluje o nezávislost Západní Sahary, kterou Maroko považuje za součást svého území.

Problém Izraele je však také něco, co Lamamra nastínil na tiskové konferenci. Vysvětlil, že marocký ministr zahraničí byl skutečným strůjcem Lapidových prohlášení, a tvrdil, že to je ve skutečnosti „vyslání agresivní zprávy z jedné arabské země do druhé“, uvádí web Ynet.

Konkrétní poznámky, které Lapid učinil během své návštěvy Rabatu při zahájení izraelské diplomatické mise, naznačovaly obavy ze vztahů Alžírska s Íránem a jeho podpory Hamasu. Zmínil jsem, že ano.

Lamamra také obvinila Maroko z používání spywaru Pegasus vyvinutého Izraelem Skupina NSO Chcete -li špehovat alžírské občany a politiky, uvedla Ynet.