Cvičení v Jihočínském moři: Americké, australské a filipínské síly potopí loď

LAOAG, Filipíny (AP) – Americké a filipínské síly, podporované sledovacím letounem australského letectva, zahájily ve středu příval vysoce přesných raket, dělostřelecké palby a náletů a potopily falešnou nepřátelskou loď jako součást Rozsáhlá vojenská cvičení Ve sporném Jihočínském moři a v jeho blízkosti, které si znepřátelilo Peking.

Vojenští představitelé a diplomaté z několika zemí sledovali ukázku palebné síly z vrcholu kopce podél písečného pobřeží v Laoag City v Ilocos Norte, severní domovské provincii filipínského prezidenta Ferdinanda Marcose Jr.

Více než 16 000 vojáků ze Spojených států a Filipín spolu s několika stovkami australských vojáků a vojenských pozorovatelů ze 14 zemí se účastní každoročního cvičení bojové připravenosti zvaného Balikatan, což v Tagalogu znamená bok po boku. Cvičení, která začala 22. dubna a skončí v pátek, zahrnují scénář zahraniční invaze na filipínské souostroví.

Je to poslední známka toho, jak Spojené státy a Filipíny posilují spojenectví obranných dohod, které začalo v 50. letech minulého století uprostřed obav v posledních letech ze stále agresivnějších akcí Číny ve sporných oblastech Asie.

Marcos nařídil své armádě, aby se zaměřila spíše na vnější obranu než na desítky let trvající domácí protipovstalecké operace Čínské činy Jihočínské moře se stalo velkým problémem. Tento strategický posun je v souladu s úsilím amerického prezidenta Joe Bidena a jeho administrativy o posílení oblouku spojenectví v indicko-pacifickém regionu s cílem čelit Číně.

Čína rozzlobila Filipíny tím, že opakovaně obtěžovala jejich námořní plavidla a pobřežní stráž Výkonné vodní hadice, laser vojenské kvality, zabraňuje pohybům a dalším nebezpečným manévrům na volném moři poblíž sporných mělčin v Jihočínském moři. To vedlo k menší kolizi, která zranila několik pracovníků filipínského námořnictva a poškodila zásobovací čluny.

„Jsme pod palbou,“ řekl agentuře AP v telefonickém rozhovoru filipínský velvyslanec ve Washingtonu Jose Romualdez.

„Nemáme dost peněz na to, abychom byli schopni bojovat s tou šikanou přicházející z Číny, tak kam půjdeme?“ „Šli jsme na správnou stranu, což jsou Spojené státy a ti, kteří věří v to, co Spojené státy dělají,“ řekl Romualdez.

Čína obvinila Filipíny ze zahájení nepřátelských akcí ve sporných vodách tím, že zasahuje do toho, co říká, že je jejím námořním územím. Na mapě označeno 10 čárkami. Říká se, že čínská pobřežní stráž a námořnictvo musely přijmout opatření k vyhoštění filipínské pobřežní stráže a dalších lodí z těchto oblastí. Filipíny opakovaně citovaly rozhodnutí mezinárodní arbitráže z roku 2016 založené na UNCLOS, které z historických důvodů zrušilo nárok Číny na suverenitu nad téměř celým Jihočínským mořem.

Čína se nezúčastnila arbitrážní stížnosti podané Filipínami v roce 2013 a rozhodnutí odmítla a stále jej napadá.

Poté, co byla imaginární nepřátelská loď opakovaně vystavena raketové a dělostřelecké palbě a bombám svrženým americkými a filipínskými válečnými letouny během bojových cvičení, potopila se s černým kouřem valícím se ze zádi. Cílová loď byla vyrobena v Číně, ale filipínské námořnictvo ji v roce 2020 stáhlo z provozu kvůli mechanickým a elektrickým problémům, uvádí filipínská armáda.

Filipínští vojenští představitelé uvedli, že cvičení nebyla zaměřena na žádnou zemi. Čína se postavila proti vojenským cvičením za účasti amerických sil i proti zvýšenému rozmístění americké armády v regionu a varovala, že povedou k eskalaci napětí a ohrozí regionální stabilitu.

Poprvé za několik let se bojová cvičení konala v a poblíž bouřlivě zmítané oblasti Spratlyho ostrovů, kterou Čína pečlivě střeží svými pobřežními strážemi, námořnictvem a flotilami podezřelých milicí.

V pondělí se američtí a filipínští námořníci, přepravovaní vrtulníky Black Hawk, vycvičili k zabezpečení letiště v nejsevernějším městě země Itabayat podél kanálu Bashi poblíž jižního Tchaj-wanu. Malá skupina novinářů, včetně novinářů z Associated Press, byla pozvána, aby sledovala vzdušné a pozemní bojové manévry.

„Nepracují v bezpečných oblastech, pracují o něco dále k západní hranici a dělají to, aby se procvičili tak, jak by možná museli pracovat pro skutečnou věc,“ řekl britský přidělenec obrany v Manile. Bea Walcottová, která byla svědkem potápějícího se vrtání.

Washington a Peking Byla na kolizním kurzu O stále asertivnějších akcích Číny na obranu svých územních nároků v Jihočínském moři a deklarovaném cíli Pekingu anektovat Tchaj-wan, v případě potřeby i silou.

V únoru loňského roku Marcos schválil širší americkou vojenskou přítomnost na Filipínách tím, že umožnil rotujícím skupinám amerických vojenských sil zůstat ve čtyřech dalších filipínských vojenských táborech. Byl to prudký posun od jeho předchůdce Rodriga Duterteho, který se obával, že větší americká vojenská přítomnost si znepřátelí Peking.

Čína se důrazně postavila proti tomuto kroku, který umožňuje americkým silám zřídit na severu Filipín přes kanál z Tchaj-wanu a v provinciích na západě Filipín směřujících k Jihočínskému moři.

Čína varovala, že prohlubující se bezpečnostní spojenectví mezi Washingtonem a Manilou a probíhající vojenská cvičení mezi nimi by neměly poškozovat její bezpečnostní a regionální zájmy ani zasahovat do regionálních sporů. Filipíny odpověděly, že mají právo bránit svou suverenitu a územní zájmy.

„Aliance je velmi důležitá, aby ukázala Číně, že můžete mít všechny lodě, které máte, ale máme spoustu palebné síly, abychom je všechny potopili,“ řekl Romualdez.