Keltský brankář Joe Hart a záložník James McCarthy fotbalové novinky

Celtic podepsal brankáře Tottenhamu Joe Harta a bývalého záložníka Crystal Palace Jamese McCarthyho.

Bývalý anglický reprezentant Hart se připojuje k tříleté smlouvě, zatímco McCarthy po svém letním odchodu ze Selhurst Parku vypracoval smlouvu na čtyři roky.

Hoops doufají, že oba muži mohou mít po náročném začátku sezóny pozitivní dopad na tým.

Na oficiálních stránkách klubu trenér Ange Postecoglou řekl: „Jsem rád, že jsme podepsali dva špičkové hráče, Joea a Jamese.

„Oba mají mnoho zkušeností na klubové i mezinárodní úrovni a to je něco, co může týmu jen prospět, a těším se na spolupráci s oběma.

„Vím, že naši fanoušci si budou hráče dobře uvědomovat, a jsem si jist, že je v klubu přivítají, a těšíme se, až oba uvidíme hrát v příštích sezónách za Celtic.“

Sky Sports News Zájem Celticu o Hart byl zaznamenán minulý týden, ale rozhovory se do konce týdne dostaly do slepé uličky.

Po konstruktivních rozhovorech v pondělí 34letý hráč opustil Tottenham za 1 milion liber, přičemž po 10 odehraných zápasech v minulé sezóně zbýval roční kontrakt.

Postecoglou zahájil sezónu řeckým reprezentantem Vassilisem Barkasem, který loni podepsal smlouvu s AEK za 5 milionů liber, ale byl nahrazen Scottem Paynem, což je v Barkhead FC všeobecně považováno za problém.

Hart, který má pro Anglii 75 čepic, pro web Celticu řekl: „Je to pro mě skvělý okamžik v mé kariéře a jsem velmi rád, že se mohu připojit ke klubu Celtic.

„Vím, jak velký je tento klub a jakou má neuvěřitelnou podporu, a nemůžu se dočkat, až budu hrát před fanoušky v Celtic Parku.“

James McCarthy se připojuje k Celticu na čtyřletou smlouvu



McCarthy se vrací do Skotska 10 let poté, co opustil Hamilton po vynikajících kouzlech s Wiganem, Evertonem a Palace.

Třicetiletý hráč, který je reprezentačním hráčem Irské republiky, se připojuje po dvou letech v Selhurst Parku.

„Podpis s Celticem je skvělý pocit a toto je pro mě a mou rodinu výjimečný den,“ řekl McCarthy během přestupu.

„Vím všechno o klubu, jeho velikosti a všech úspěších, které měl, zejména v posledních letech.

„Těším se, že budu hrát v obručích, hrát v ráji a pomáhat týmu dosáhnout dalších úspěchů pro tyto úžasné fanoušky v nadcházejících sezónách.“

Tým Postecoglou se připravuje na čtvrteční zápas s českým hostitelským Jabloncem v prvním kole třetího kola kvalifikace Evropské ligy.

Celtic už byl vyřazen z kvalifikace Ligy mistrů dánským Midtjyllandem a prohrál 2: 1 se Hearts na Tynecastle v úvodním zápase Superligy v Tynecastle v sobotu večer.

Hart nebyl v plánech nového manažera Tottenhamu Nuno Espirito Santo



Hartův sexy tah

Michael Bridge on Sky Sports News:

“Je to vzrušující krok pro Joe Hart, když se blíží ke konci své kariéry.”

„Hartova budoucnost v Tottenhamu vypadala bezútěšně poté, co severní Londýn podepsal Pierluigiho Giuliniho na hostování v Atalantě. Hart by byl rád ve Spurs, ale je jasné, že před novou sezónou nebyl v plánech Nuno Espirito Santo a očekává se, že bude potvrzen jako brankář Třetí možnost pro Tottenham.

Hart byl v minulé sezóně v Evropské lize a FA Cupu, ale nikdy nebyl vnímán jako soupeř kapitána Huga Llorise.

“I když se objevuje jen zřídka, bylo mi řečeno, že Hart byl velmi uznávaným členem týmu a miloval svůj čas v klubu.”

„Hart je stále v dobré formě, ale budou existovat obavy, že za posledních 12 měsíců moc nehrál.“

