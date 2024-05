Spojené státy potvrzují příjezd vozů první pomoci přes chodník v Gaze

Nákladní auta byla seřazena poblíž pláže a čekala na přepravu pomoci do Gazy

Americká armáda potvrdila, že první zásilka humanitární pomoci dorazila do Gazy prostřednictvím dočasného plovoucího doku.

Pomoc bude shromažďována z plovoucí základny před přepravou do Gazy

Ministr zahraničí Lord Cameron řekl, že námořní cesta je „jen součástí většího obrazu“ a že pozemní cesty jsou „nejefektivnějším prostředkem pro poskytování pomoci do Gazy v požadovaném rozsahu“.

Předseda vlády i lord Cameron zopakovali svou výzvu Izraeli, aby splnil svůj závazek umožnit denně alespoň 500 nákladních vozidel s humanitární pomocí vjíždět do Gazy pozemními přechody a otevřít co největší počet cest pro pomoc do Pásma.