Aplikace Google Phone vám brzy umožní vyhledávat neznámá čísla

5. dubna 2024

Máte zmeškaný hovor, ale není to od žádného z vašich kontaktů, jen náhodné číslo. Než se rozhodnete, zda zavolat zpět, nechcete vědět, kdo přesně volal? To je myšlenka za službami jako Truecaller a nyní to vypadá, že se Google chce připojit ke hře „najít neznámé číslo“ v rámci své vlastní telefonní aplikace.

V beta verzi aplikace Google Phone 127.0.620688474 byla nalezena možnost, která se nazývá „Hledat“ mezi čísly z vaší historie hovorů, která nejsou ve vašich kontaktech.

Když klepnete na Hledat, zobrazí se seznam aplikací na vašem zařízení, které zvládnou záměr Vyhledávání na webu, včetně aplikace Google. Pokud zvolíte aplikaci Google, provede vyhledávání na Googlu pro příslušné číslo, což je samozřejmě něco, co jste vždy mohli udělat ručně zkopírováním čísla z historie hovorů a vložením do vyhledávání Google.

Zdá se tedy, že cílem je umožnit vám rychle identifikovat společnosti, jejichž kontaktní údaje jsou indexovány Googlem a které vás mohly kontaktovat. Proto je užitečnost této funkce slabá, protože nebude schopna identifikovat jednotlivce. Aplikace jako Truecaller tedy spuštěním této nové funkce rozhodně nezmizí.

Truecaller a jemu podobní by se pak opět mohli teoreticky integrovat do tohoto systému, což vám umožní provádět vyhledávání v jejich databázích pouhým stisknutím tlačítka „hledat“, což přidává malé množství pohodlí.

Zdá se, že to bylo v Japonsku od března a mohlo by se dostat do celého světa v červnu.

zdroj