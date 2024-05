TWR XJS se stane obětí stejného podivného vzhledu údolí, který proklíná tolik restomodů

Tom Walkinshaw Racing je zpětNa oslavu TWR samozřejmě odhalilo upravené kupé Jaguar XJS inspirované závody nazvané Supercat. Vzhledem k historii Walkinshaw v závodech Jaguar, je to opravdu překvapení? Tým TWR však na hotroded XJS nenahodil jen nějaké široké blatníky a bodykit. Ne, přivedli Khizila Slima jako hlavního designéra a slavného britského automobilového nadšence Magnus Walker Jako designový konzultant.

Podle Boba: Proč je AMG C63 Hybrid tak skvělý?

To neznamená, že byste měli motor ignorovat. Pod kapotou je přeplňovaný V12, který podle TWR produkuje více než 600 koní. Bohužel se jedná pouze o odhalení designu, takže nezískáme úplné detaily, jako kolik výkonu motor skutečně produkuje, jeho zdvihový objem, zda pochází od Cosworthu nebo jen upravený motor Jaguar atd., dokud nebude kompletní. Odhaleno letos v létě. Jednou z funkcí, která téměř jistě není k dispozici, je šestistupňová manuální převodovka.

obrázek : TWR

TWR tvrdí, že najalo inženýrský tým z řad McLaren, Ferrari, Porsche, Williams, Mercedes F1 a Renault F1, aby se ujistil, že se Supercat ovládá dostatečně dobře, aby zvládl nárůst výkonu, a jsme si jisti, že je to opravdu skvělé řídit. . . Stále se vracíme k designu. Je v tom něco, co je možná příliš daleko. LED světlomety jsou asi nejkřiklavějším problémem, i když to není ve světě restomodů žádná novinka.

Aby bylo jasno, Jalopnikův oficiální názor není, že Supercat je špatný. Něco nejde dohromady. Opět je to však problém, kterému čelí mnoho designérů, když se snaží přinést klasiku do moderní éry. Nebo jsme možná jen banda idiotů, kteří nevědí, o čem mluvíme, protože to Bradley nazval „tak nemocný“, takže alespoň jeden člověk ze štábu je velkým fanouškem.

Ne že by na tom opravdu záleželo. TWR plánuje postavit pouze 88 exemplářů s počáteční cenou 281 521 $ při aktuálních směnných kurzech, takže i kdyby si to jeden z nás mohl dovolit, pravděpodobně bychom nebyli schopni získat přizpůsobení. V případě zájmu budete muset TWR poslat vratnou zálohu ve výši 12 512 $, abyste si zarezervovali své místo ve frontě před zahájením dodávek ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku. A pokud si ho nakonec pořídíte, možná budete milí a necháte Bradleyho řídit váš Supercat, jakmile se objeví. Opravdu to ocenil.