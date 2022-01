Krijsikova a Sinyakova požadují otevření čtyřhry | lithiová rtuť

Barbora Krejšíková zahodila výjezd ze dvouhry na Australian Open, aby získala svůj první titul ve čtyřhře v Melbourne Parku a je o krok blíže k dosažení grandslamu ve čtyřhře s Katrinou Siniakovou. Č. 1 ve čtyřhře nasadily Križikovou a Sinyakovou, prohrály první set nedělního finále s nenasazeným párem Anna Danielina a Beatriz Haddad Mayaová, ale přeskupily se a vyhrály 6-7 (3-7) 6-4 6-4 a získaly svůj první titul na soud.pevný. Český pár už dříve vyhrál deblové tituly ve Wimbledonu 2018 a Roland Garros v letech 2018 a 2021 – Krijková loni na French Open vyhrála titul ve dvouhře i ve čtyřhře – a také olympijské zlato v Tokiu. „(Synyakova) se mnou hraje velmi, velmi dlouho a jsem stále ráda, že spolu stále opravdu dobře fungujeme a naše spolupráce se jen prohlubuje,“ řekla Krichikova. Vítězství zmírnilo ránu v kampani ve dvouhře v Melbourne Parku pro Krezhikovou, která na začátku World Open vypadala nepříznivě, ale ve čtvrtfinále utrpěla překvapivou prohru s Madison Keysovou. Krejčíková a Siniaková při postupu do finále neztratily v turnaji ani set, zatímco Danilina a Haddad Maia se utkaly čtyři přímé třísetové střetnutí. V dusném vedru v Rod Laver Areně Danlina a Haddad-Maia, kteří oba vyhráli Sydney Classic, získali prvních šest bodů tiebreaku v úvodním setu a brzy se ujali vedení. Ale nejlepší nasazený zlomil Haddad Maya v úvodním zápase druhého setu a začal odtud. Krijiková a Sinyakova si vzaly dvojitý brejk a vedly 5:2 v rozhodnutí, ale Danielina a Haddad Maya odolali jejich snaze přinutit Krijikovou dohrát zápas a Češka mohla souboj dokončit. „Moc děkuji Barboře, protože jsme spoluhráčky dlouho a je to opravdu těžké,“ řekla Sinyaková. „Není to snadné každý den, ale snažíme se jeden druhého podporovat a dnes jsme bojovali opravdu tvrdě. Potřebovali jsme jeden druhého tlačit.“ Australian Associated Press

