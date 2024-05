Splatoon 3 – výsledky Splatfest č. 16

Další Splatfest Splatoon 3 je v knihách pro Same Ol‘ vs. Bucket List vs. Save the Day a máme výsledky. Tentokrát se Nintendo zeptalo, co by hráči dělali na konci světa.

Na konci prvního poločasu jsme viděli, že Bucket List měl nejmenší procentuální náskok 34,06 procenta. Na druhém místě následuje Same Ol s 33,36 procenta. Save the Day se umístil na posledním místě, ale zaostával s 32,58 procenta.

Zde jsou úplné výsledky 16. Splatfestu Splatoon 3 s událostí Apocalypse:

Jak můžete vidět, Team Bucket List nakonec udržel vítězství s 415 body. Byl to těsný souboj s týmem Same ‚Ol, který získal 395 bodů. Na třetím místě se umístil tým Save the Day s 60 body.

Zde je další rozpis toho, jak věci fungují:

Výsledky Splatfest č. 16 – Stejný starý seznam vs. seznam Bucket vs. Save the Day

Konečné výsledky

Stejný tým OL: 395 b

Seznam týmů: 415 str

Záchranný tým dne: 60 b

Nenápadný pohled

Stejný tým: 35,82 %

Seznam týmů: 32,54 %

Tým Save the Day: 31,64 %

Hlasy

Stejný tým: 29,09 %

Seznam týmů: 50,25 %

Tým Save the Day: 20,66 %

Vliv (otevřený)

Stejný tým: 33,42 %

Seznam týmů: 33,82 %

Tým Save the Day: 32,76 %

Vliv (Pro)

Stejný tým: 34,38 %

Seznam týmů: 32,79 %

Tým Save the Day: 32,83 %

Vliv (bitva o trikolóru)

Stejný tým: 33,42 %

Seznam týmů: 34,53 %

Tým Save the Day: 32,05 %

Zúčastnili jste se nejnovějšího Splatoon 3 Splatfestu? Jaký máte pocit z výsledků? Podělte se o své myšlenky v komentářích.

