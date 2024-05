Odhalen plán a trailer Call of Duty: Modern Warfare 3 a Warzone Season 4

Cestovní mapy Call of Duty: Modern Warfare III a Warzone jsou oficiálně tady, přičemž Activision slibuje „bohaté množství bezplatného obsahu spolu s událostmi, výzvami a odemykatelnými maskami“. Níže se můžete podívat na úvodní klip a číst dál Kompletní přehled tady.

Nová cestovní mapa obsahuje další informace o dříve oznámené spolupráci Gundam, která bude obsahovat původní RX-78-2, Char’s Zaku a Witch From Mercury’s Aerial. Activision navíc škádlí speciální tajnou spolupráci, u které už fanoušci spekulují o možnostech.

Ale skutečným headlinerem je Soap, který se (jaksi) vrací v tom, co Activision nazývá pokusem „uctít jeho odkaz“. Kromě nových Operators Hammer a Void bude Season 4 Battle Pass obsahovat dva samostatné skiny mýdla, z nichž jeden bude dostupný ihned po zakoupení.

Plány Call of Duty Season 4 pro Modern Warfare III a Warzone jsou k dispozici zde.

Ačkoli je Soap oblíbenou postavou, někteří fanoušci mají smíšené pocity ohledně jeho zařazení do Battle Pass 4. sezóny.

„Call of Duty opět objektivně křísí mrtvou postavu, aby mu mohli prodat skiny.“ Napsal uživatel YouTube HiddenXperia. „Mýdlo bylo doslova střeleno do hlavy v (strašné) kampani MWIII a nyní je magicky živé. Jsem tak rád, že jsem vyrostl na CoD, než to agresivní živá služba zničila.“

Mezitím bude spousta nového obsahu, do kterého se můžete ponořit, protože Modern Warfare III získá tři zcela nové základní mapy pro 6v6, včetně jedné sady v Tokiu. Nová sezóna bude také obsahovat Demolition, Hyper Cranked, Havoc, nové Killstreakers a další doplňky.

Gundams a Zakus napadli Call of Duty sezónu 4.

Na straně Warzone obsahuje 4. sezóna aktualizace úkrytu Urzikstan a pracovních táborů a také nové vozidlo v Polaris RZR. Taktické běžecké boty vyvolaly mezi fanoušky určitý rozruch a nabízejí „neomezené zvýšení rychlosti taktické pružiny a snížení poškození při pádu“.

Vydání Call of Duty: Modern Warfare III a Warzone je aktuálně naplánováno na 29. května.

Kat Bailey je ředitelkou zpravodajství IGN a spolumoderátorkou Nintendo Voice Chat. Máte nějakou radu? Pošlete jí přímou zprávu na @the_katbot.