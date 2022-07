Keplinger z Coldwater soutěží s týmem USA Bowling na Světových hrách

Birmingham, L.; Světové hry 2022 začaly ve čtvrtek v Birminghamu v Alabamě a letošní události měly trochu místní nádech, protože absolvent Coldwater a současný nadhazovač Wichita State University Alec Kiplinger soutěží s týmem USA v bowlingu.

Světové hry jsou mezinárodní multisportovní událostí skládající se ze sportů a disciplín, které se na olympijských hrách nesoutěží a konají se po dobu 11 dnů.

Některé ze soutěžních disciplín na Světových hrách zahrnují DanceSport, Roller Sports, některé druhy gymnastiky, házenou, fotbal, florbal, házenou, curlball, lakros, squash, raketbal, softball, rugby na vozíku a různé variace. síla. A samozřejmě přetahování, lukostřelba, kulečník, bowling plus řada dalších disciplín.

Hry se konají každé čtyři roky, stejně jako olympijské hry, a byly vytvořeny, „aby poskytly jedinečné prostředí pro tisíce sportovců z různých sportů a zemí, aby se připojili k oslavě jednoty a přátelství napříč všemi hranicemi (Worldgames.org).“

Kiplinger, absolvent Coldwater High School 2019, byl jedním ze čtyř sportovců vybraných k reprezentaci týmu USA v bowlingu a v pátek se vydal do Birmingham Jefferson Convention Complex, aby soutěžil na Světových hrách. Keplingerovou doplní v týmu USA dvakrát ročně profesionální koulařka Shannon O’Keefe; Julia Bond, trojnásobná vítězka PWBA Tour; a vítěz amerického národního amatérského mistrovství v bowlingu v roce 2022 Trent Mitchell.

Sám Kiplinger získal kývnutí poté, co vyhrál cenu National Collegiate Bowling Coaches Association pro hráče roku 2021-22. Keplinger začal svou kariéru po střední škole vítězstvím na Junior Gold Championships 2019 a od té doby hraje na Wichita State University. Keplinger se nedávno vrátil ze švédského Helsingborgu, kde reprezentoval juniorský tým USA na Mistrovství světa Světové bowlingové federace U-21, kde pomohl mužskému týmu získat stříbrnou medaili v soutěži čtyř hráčů.

Tyrell Ingalls z Loganville, Georgia se připojil ke Keplingerovi v týmu USA na mistrovství světa hráčů do 21 let. Spencer Roberg ze Springfieldu, Missouri; a Julian Salinas z Richmondu v Texasu.

Aby mužský tým získal stříbro, musel porazit australský tým v Bakerově nejlepším ze tří semifinále a vyhrál 2:0. Spojené státy se poté na turnaji přesunuly do České republiky, kde se oba týmy utkaly v trojzápase Baker Slugfest. Zlatá medaile přišla ve finálovém kole pro Českou republiku, která získala zlato v 10. framu pekařova třetího zápasu, když vyhrála 268:259. Česká republika vyhrála první zápas 241:214, než se americký tým vrátil se skóre 207:179 a vyhrál rozhodující třetí zápas.

Junior Team USA Girls také získal stříbrnou medaili tím, že porazil tým Švédska v semifinále, než prohrál se Singapurem v zápase o zlatou medaili.

Vstup na světové hry Keplinger má rozsáhlé resumé vyznamenání a ocenění, včetně šampiona 2013 USBC Youth Open Team Event Champion; Mistrovství mládeže ve dvouhře v Michiganu 2018; 2018 státní šampion MHSAA ve dvouhře; Zlaté mistrovství juniorů U20B 2019; člen týmu USA Junior v letech 2020 a 2021; dvojnásobný šampion Michiganu Pepsi; Kromě toho, že je příjemcem stipendia Heritage Merit Scholarship.

Keplinger a jeho týmoví kolegové budou nyní soutěžit na Světových hrách, které budou zahrnovat bowling v soutěžích dvouhry i čtyřhry.

Jak je uvedeno v článku „Team US Ready for World Games 2022 in Alabama“ od Aarona Smitha zveřejněném na bowl.com, „Ve dvouhře na Světových hrách bude 32 sportovců v každé divizi rozděleno na základě pohlaví do dvou losování. ze 16 a vyřazovací formule budou použity dvouhry, přičemž každý zápas bude mít formát lepší ze tří.

Vítězové každého losování se utkají o zlatou medaili, zatímco dva hráči, kteří prohrají v semifinále, se utkají o další zápas o bronzovou medaili.

Ve čtyřhře bude 16 týmů v každé divizi soutěžit pomocí formátu Baker. Čtyřhra bude obsahovat také vyřazovací formát dvouhry, kdy o postupu do dalšího kola rozhodne nejlepší ze tří soutěží.

Poslední dva týmy převezmou zlatou medaili, zatímco týmy, které postoupí do semifinále, se utkají o bronz.“

Soutěž na Světových hrách začala v pátek soutěží dvouhry mužů a žen, v sobotu startuje soutěž ve čtyřhře. Ti, kteří postoupí v obou kategoriích, se vrátí na stezky v neděli, než v pondělí začne medailová jízda.

Pro více informací o Světových hrách nebo o udržení kroku s Team USA Bowling navštivte twg2-22.com.