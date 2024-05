Songs of Conquest je zrození hrdinů moci a magie, které si všichni zasloužíme

Jsou hry, které se mi opravdu líbí, hezké vzpomínky a naprosto hrozná sada dovedností a skóre. Heroes of Might and Magic III (nebo Domů 3) je již dlouho jednou z těchto her.

Spustil jsem to téměř na každém počítači, který vlastním, od doby, kdy jsem snížil svůj vysokoškolský GPA. Miluji, když mám za úkol spravovat nejen hrdiny, armády, zdroje, vesnice a místa na bojištích, ale také čas samotný. Pokud se budete toulat po mapě a klepnutím objevíte každou sílu a hromadu zdrojů, budete je používat krok za krokem, téměř jistě umožníte, aby se váš nepřítel stal dostatečně silným, aby vás přemohl. Ale dělám to bez problémů. Dostal jsem se do poloviny kampaně a upadla mi kola (koňského povozu), takže jsem hru odložil, dokud se nevrátí motiv ťukání k pohybu koně.

S vydáním Dobyvatelské písně Dnes ve formě 1.0 na PC (parní, Gog, epické), cítím se osvobozený od tohoto cyklu opakující se pokory. Tento titul od Lavapotion a Coffee Stain Publishing zasáhne téměř stejné body potěšení při objevování a výběru Domů 3. ale Dobyvatelské písně Vyznačuje se mnohem jednodušším nastavením, moderními rozlišeními, rozhraními, která nejsou příliš těžkopádná (až je lze vyzkoušet na Steam Decku) a Přizpůsobte si podrobnou obtížnost. Pro většinu lidí je důležitější, že má své vlastní příběhy a nápady. Pokud rádi vrtáte ve věcech krok za krokem, je těžké si představit, že v tom něco nenajdete Dobyvatelské písně Abych tě svázal.

Dobyvatelské písně Pohybujete svými jezdci (inspirovanými hrdiny) a jejich armádami po mapě světa a pomocí každého omezeného bodu pohybu můžete uvolnit nový zdroj, sebrat poklad, získat dočasnou podporu nebo se zapojit do bitvy. Když je čas na bitvu, můžete se přepnout na hex mřížku, kde si vaše síly vyměňují údery a vybírají kouzla, aby vám sesilatel mohl pomoci. Vyhrajte bitvu (buď ručně, nebo „rychlým“ automatickým rozhodnutím), otevřete novou oblast, sklízejte nové zdroje, naverbujte další vojáky a opakujte, dokud není mapa volná nebo není splněna nějaká jiná podmínka. Během postupu získáte několik sesilatelů, nové typy jednotek a mnoho nových kouzel a artefaktů a budete sledovat příběh o meči a dracích.

reklama

Pohybujte se klepáním po klepnutí temným světem, vybíráte si cesty, zastavujte se u fontán pro dočasné posily – svět je plný objektů. Heroes of Might and Magic III vzpomínky. Rozetřete skvrny od kávy

Ale ne všechno je stejné. Vybudování vlastního centrálního centra je vizuálně přitažlivější a pravděpodobně složitější. Rozetřete skvrny od kávy

Vaše kolo to zvládne mnoho Aby ovlivnil výsledek bitvy. Budete mít úplnou kontrolu nad kouzly, která mohou používat a která se rozvětvují do různých škol magie. Rozetřete skvrny od kávy

Editor map vám umožní potrápit své přátele a náhodné stahovatele tím, že se pevně rozhodnou, kterým směrem se vydat. Rozetřete skvrny od kávy

Kampaně hry obsahují krátké filmové záběry a sugestivní záběry. Rozetřete skvrny od kávy

Umění je směsí záměrně přesného (a zábavného) pixel artu, prvků rozhraní scroll-and-stone, cut-scén a dramatických záběrů se záměrně ručně kresleným vzhledem. I když každý prvek vypadá hezky, jsem rád, že to hra promíchá a od každého prvku si odpočine. Středověká hudba obecně zní dobře, i když je to nevýhoda, protože můj mozek dělá 45 rozhodnutí za minutu a má tendenci zastínit dechové nástroje, smyčce a sbory.

Ve hře jsou čtyři kampaně, z nichž každá má své vlastní země, nepřátelské sesilatele a jednotky, kouzla a spoustu dalších nových věcí, které můžete objevit a přidat do paměti RAM pro svou mentální strategii. Je to dobré zpestření, zejména s obtížností a dalšími možnostmi kampaně, které si můžete nastavit. Přicházím do této hry z Domů 3 Ve vzpomínkách jsem našel rozmanitost mapových prvků, budov měst/hradů a typů sesílatelů nových a poutavých. Můj největší problém s hrou je, že správa kouzel a vylepšení Casters je pro mě velmi bohatá oblast, svým způsobem jen jeden bohatý systém nad čarou. Fascinovalo mě rozhodování, na jaký typ magie by se měl sesílatel specializovat, a pamatoval jsem si na širokou škálu kouzel, která lze vložit do jejich rychlého panelu.

Jak už jsem zmínil výše, v těchto hrách nejsem dobrý, jen si užívám kouzlo, které mi vnutili. Dobyvatelské písně Je to bohatá nová kapitola pro Hrdinové moci a magie fanouškům, ale je to také dobrý výchozí bod, pokud jste se nikdy nenechali zlákat nemotorným názvem série a drsným sklonem obtížnosti. Na rozdíl od vašich kol se můžete pohybovat kolem tisíců malých předmětů libovolnou rychlostí.

Obrázek menu od Coffee Stain Publishing