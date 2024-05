Jak se Česká republika stala špičkovou fotografickou destinací?

V rámci letošního ročníku Diverse Global Conversations na filmovém festivalu v Cannes se herci z České republiky zapojili do živé diskuse o stavu tohoto odvětví a oslavili 20 let účasti na Marché du Film.

Marketa Chantrošová, vedoucí Českého filmového centra při Fondu českého filmu; Pavlina Šepková, předsedkyně Českého filmového výboru při Fondu českého filmu; Přednášky se zúčastnil a moderoval Peter Tisci, generální ředitel Barrandov Studio rozmanitý‘Leo Barraclough.

Česká delegace chtěla podle Zebkové všem přítomným objasnit jeden klíčový bod: „Pokud si z tohoto zasedání musíte zapamatovat jen jednu věc, je to, že produkční motivační program Fondu českého filmu je otevřený Nechte mě to zopakovat. Otevřel to a trval na tom, aby to nebylo zavřené.

Jeho důvěra v takové závěrečné prohlášení je dána tím, že hejtman Peter Pavel loni v prosinci podepsal novelu zákona zajišťující udržitelnost fondu. Vysvětlila také, že vláda v současné době hlasuje o dalším zlepšení fiskálních pobídek se změnami, které by mohly vstoupit v platnost již v lednu 2025.

Česká republika se díky výrazným finančním pobídkám stala atraktivní destinací pro natáčení pro globální partnery a mezinárodní koprodukce byly jedním z nejžhavějších témat dne. Jedním z připravovaných příkladů Schantrošové byl „Franz“, ambiciózní „film z vrstvené mozaiky“ o slavném spisovateli Franzi Kafkovi v režii Agnieszky Holland. Natáčení česko-německo-polské koprodukce začalo začátkem tohoto měsíce.

Pomineme-li finanční pobídky, Česká republika se může pochlubit jedněmi z nejlepších kinematografických míst v Evropě. V posledních několika letech země hostila natáčení populárních mezinárodních televizních seriálů, jako je „Kolo času“ Prime Video, „Císařovna“ Netflix a „Interview with a Vampire“ od AMC.

Účastníci si také našli čas, aby se dozvěděli o legendárním českém animačním průmyslu. Filmaři Diana Cam Van Nguyen („Láska, táta“) a Daria Kacheva („Electra“) diskutují o nadcházejících projektech. Historie animované tvorby v České republice je legendární a průkopnická. Díla umělců 20. století, jako byli Jiří Trnka, Karel Szeman, Pritislav Bujar nebo Jan Ivankmajer, byla revoluční a dodnes ovlivňují uměleckou formu.

