Vesmírný dalekohled Jamese Webba možná vyřešil záhadu nafouklé planety. Zde je návod

Překvapivě nízká zásoba metanu může podle nových pozorování Evropské vesmírné agentury vysvětlit, jak se planeta obklopující blízkou hvězdu podivně nafoukla. Vesmírný dalekohled Jamese Webba (JWST). Astronomové tvrdí, že výsledky ukazují, že planetární atmosféry mohou nabobtnat do znatelných množství bez použití esoterických teorií o vzniku planet.

„Webbova data nám říkají, že planety jako WASP-107 b se nemusely tvořit zvláštním způsobem s velmi malým jádrem a masivní plynnou atmosférou.“ Michael Lane Exoplanetový vědec z Arizona State University řekl v A prohlášení . „Místo toho bychom mohli vzít něco podobného.“ Neptune „S velkým množstvím kamení a ne velkým množstvím plynu, stačí zvýšit teplotu a pak to zvýšit a vypadá to stejně.“

WASP-107 b, objevený v roce 2017 konsorciem Wide-Angle Planetary Search (WASP), se nachází přibližně 200 kilometrů daleko. Světelný rok z Přistát V Souhvězdí Panny Patří mezi nejlehčí dosud objevené exoplanety, kterých je více než 5000 planet. I když je skoro stejně velký Jupiter WASP-107 b váží pouze 12 % své vlastní hmotnosti Plynový gigant Jeho hmotnost odpovídá pouze 30 mletým koulím. Pro kontext, jedna hmotnost Jupiteru je asi 318 Hmotnost Země . Tým říká, že planeta je tak nafouklá, že její hustota se dá přirovnat k mikrovlnné troubě marshmallow.

Z předchozích pozorování velikosti, hmotnosti a stáří WASP-107 b měli astronomové podezření, že planeta má malé kamenné jádro obklopené bohatou zásobárnou plynů vodíku a helia. Takový scénář však nedokáže plně vysvětlit nafouknutou kouli, která navzdory tomu, že obíhá kolem své hvězdy ve vzdálenosti jedné sedminy vzdálenosti od vlastní hvězdy. Rtuť Naše slunce nedostává od své hvězdy dostatek energie, aby odpovídalo hustotě podobné bavlně. Alternativně, pokud by jádro planety skutečně obsahovalo více hmoty, než se očekávalo, podle vědců by se atmosféra zmenšila, jak by se teplota planety ochlazovala. čas což znamená, že by se zdálo menší, než bylo pozorováno.

Nyní pomocí dat z vesmírného dalekohledu Jamese Webba – stejně jako předchozích pozorování z vesmírného dalekohledu Hubbleův vesmírný dalekohled Dva nezávislé týmy astronomů mohly záhadu vyřešit. Stručně řečeno, zjistili, že metan v atmosféře planety je tisícinou toho, co by se dalo očekávat na tomto světě. Vzhledem k tomu, že metan je při vysokých teplotách nestabilní, astronomové tvrdí, že překvapivě nízké množství je důkazem toho, že plyn hluboko uvnitř planety se „energicky mísí s chladnějšími vrstvami nahoře“. David Singh V prohlášení to uvedl lékař z Johns Hopkins University (JHU) v Marylandu, který vedl jednu ze dvou nových studií. „Skutečnost, že jsme detekovali tak málo, i když jsme detekovali jiné molekuly nesoucí uhlík, nám říká, že vnitřek planety musí být mnohem teplejší, než jsme si mysleli.“

Vědci tvrdí, že extra teplo pravděpodobně pochází ze skutečnosti, že WASP-107 b obíhá kolem své hvězdy každých 5,7 dne na oběžné dráze, která není dokonalým kruhem. Konstantní gravitace hvězdy na WASP-107 b, která neustále mění svou vzdálenost od své hvězdy, natahuje a stahuje tvar planety, čímž ji zahřívá. Na Zemi podobná síla měsíc Způsobuje příliv a odliv.

Horké jádro planety v kombinaci se slapovým ohřevem od její hvězdy také mění chemii plynů hluboko uvnitř planety. Zafar Rustamkulov postgraduální student na JHU a spoluautor jedné ze dvou nových studií, uvedl v článku prohlášení z univerzity. „Věříme, že toto teplo způsobuje změnu chemie plynů, konkrétně destrukci metanu a produkci zvýšeného množství oxidu uhličitého a oxidu uhelnatého.“

V roce 2020 tým astronomů, včetně Singha, objevil helium v ​​atmosféře planety WASP-107 b, což je poprvé, kdy byl tento plyn pozorován na exoplanetě. Tento prvek byl původně spatřen po celém světě v roce 2018, než tam existoval Určitý O dva roky později bylo vidět, jak se rozprostírá daleko do vesmíru jako slabý mrak. Vzhledem k tomu, že atmosféra planety je tak řídká, astronomové říkají, že ultrafialové záření z WASP-107 b pomalu zbavuje svět vzduchu – asi 0,1 % až 4 % hmotnosti atmosféry každou miliardu let, abychom byli konkrétní komety. – Jako ocas za koulí.

Díky extrémně nafouklé povaze planety mohou astronomové nahlédnout do její atmosféry asi 50krát hlouběji, než jakou vidí na světě, jako je Jupiter. Loni to například ukázala pozorování atmosféry planety WASP-107 b na JWST Dešťový písek Na planetě.