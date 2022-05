YouTube odstraňuje více než 9 000 kanálů souvisejících s válkou na Ukrajině | Youtube

YouTube odstranil více než 70 000 videí a 9 000 kanálů souvisejících s válkou v Iráku Ukrajina Za porušení pokynů pro obsah, včetně odstranění videí, která označovala invazi za „úpravu“.

Platforma je velmi populární v Rusku, kde na rozdíl od některých jejích amerických protějšků nebyla uzavřena, přestože hostuje obsah od opozičních osobností, jako je Alexej Navalnyj. Youtube Byla také schopna působit v Rusku, přestože zasahovala proti prokremelskému obsahu, který porušoval směrnice včetně Zásad pro velké násilné události, které zakazují popírání nebo zlehčování invaze.

Od vypuknutí konfliktu v únoru YouTube pozastavil kanály včetně kanálu prokremelského novináře Vladimira Solovjova. Kanály spojené s ruskými ministerstvy obrany a zahraničí byly v posledních měsících také dočasně pozastaveny z nahrávání videí popisujících válku jako „osvoboditelskou misi“.

„Máme politiku velkých násilných událostí a to platí pro věci, jako je popírání velkých násilných událostí: vše od holocaustu po Sandy Hook. A samozřejmě, co se stane,“ řekl Neil Mohan, hlavní produktový ředitel YouTube. Ukrajina Je to velká násilná událost. A tak jsme použili tuto politiku k bezprecedentním krokům.“

V rozhovoru pro Guardian Mohan dodal, že zpravodajský obsah YouTube o konfliktu zaznamenal jen na Ukrajině více než 40 milionů zhlédnutí.

„První a možná nejdůležitější odpovědností je zajistit, aby lidé, kteří hledají informace o této události, mohli na YouTube získat přesné, vysoce kvalitní a důvěryhodné informace,“ řekl. „Spotřeba důvěryhodných kanálů na naší platformě výrazně vzrostla, samozřejmě na Ukrajině, ale také v zemích kolem Ukrajiny, Polska a také v samotném Rusku.“

YouTube neuvedl rozpis toho, jaký obsah a kanály byly odstraněny, ale Mohan řekl, že mnohé z nich představují kremelské účty o invazi. „Nemám přesná čísla,“ řekl, „ale dokážete si představit, že mnoho z nich jsou účty pocházející od ruské vlády nebo ruských herců jménem ruské vlády.“

YouTube má v Rusku odhadem 90 milionů uživatelů, i když v zemi již není na platformě povolena reklama. Rozhodnutí mateřské společnosti YouTube, Google, vyvolalo protesty Navalného, ​​podle kterého dobře zacílené reklamy pomohly čelit kremelské propagandě.

„YouTube zůstává největší stránkou pro sdílení videí provozovanou a provozovanou v samotném Rusku,“ řekl Mohan. „YouTube je místo, kde mohou ruští občané získat necenzurované informace o válce, včetně mnoha stejných oficiálních kanálů, ke kterým máme my všichni přístup mimo zemi. Zůstáváme důležitou platformou pro samotné ruské občany, jak se tato krize dále vyvíjí.“ .

Minulý týden ruský ministr pro digitální rozvoj Maksut Shadaev prohlásil, že země nebude blokovat YouTube, a to navzdory sporům ohledně obsahu, které vedly k tomu, že platforma byla u soudu pokutována za neodstranění zakázaných videí.

Shadev poznamenal, že zablokování nejpopulárnější ruské platformy sociálních médií by ovlivnilo uživatele. „Neplánujeme vypnout YouTube,“ řekl ministr. „Především, když něco omezíme, musíme jasně pochopit, že naši uživatelé nebudou trpět.“

YouTube také uvalil celosvětový zákaz na kanály spojené s ruskými státními médii, včetně Russia Today a Sputnik. Facebook a Instagram jsou v Rusku zakázány Přístup na Twitter byl omezen v reakci na zákaz platforem pro ruská státní média.