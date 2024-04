Různé zámky, režim Baja, režim CyberTent a další

Tesla poskytla seznam nových funkcí, které budou brzy zavedeny do Cybertrucku. Od vyhrazeného režimu Baja po uzávěrku diferenciálu a režim CyberTent získává Cybertruck řadu funkcí navržených tak, aby přeměnily plně elektrický pickup na schopnější terénní dobrodružné vozidlo.

Tesla oznámila seznam připravovaných funkcí Cybertruck v příspěvku na oficiálním účtu plně elektrického pickupu na X. Podle výrobce elektromobilů budou uvedené funkce brzy spuštěny. Vedoucí inženýr Tesla Cybertruck Wes Morell Poznamenal také, že aktualizace s novými funkcemi Cybertruck se nyní instaluje na vozidla Wave 1.

Níže jsou uvedeny nové funkce zaváděné pro Cybertruck.

Režim Offroad

Divoký režim -Důslednější ovladatelnost a celkově lepší trakce při jízdě na kamenech, štěrku, hlubokém sněhu nebo písku.

Režim Baja – Vyvážení vozidla se zlepší a vozidlo se pohybuje volněji, když je stabilizační asistent nastaven na minimum.

Uzávěrka diferenciálu (Dual Motor 4WD) | Režim Offroad

Na nerovném nebo kluzkém terénu, pokud má kolo omezenou nebo žádnou trakci, může Cybertruck směrovat točivý moment na protější kolo.

V režimu Off-Road vyberte z možností uzávěrky diferenciálu v oblasti Stav vozidla nebo v aplikaci Off-Road.

Uzávěrka předního diferenciálu (Cyberbeast Tri Drive) | Režim Offroad

Přejděte do režimu Off-Road > On-road a aktivujte funkci uzávěrky diferenciálu. Trojitý pohon Cyberbeast má virtuální zadní diferenciál, který je vždy zapnutý v divokém režimu.

sledovat nápovědu | Režim Offroad

Je to jako tempomat, ale do terénu. Trail Assist pomáhá udržovat nastavenou cestovní rychlost, abyste se mohli soustředit na řízení. Trail Assist funguje jako kontrola stoupání a klesání do kopce, která pomáhá zabránit prokluzování kol.

Režim Off-road > Travel Assist

kluzký povrch | Na cestě

Lepší kontrola trakce na zasněžených, zledovatělých, mokrých nebo kluzkých vozovkách pro rovnoměrné rozložení trakce na všechny pneumatiky.

Dynamika > Kluzký povrch

Dynamika > Zapněte uzávěrku zadního diferenciálu pro zvýšení trakce (mělo by být používáno pouze dočasně)

Řízení a manipulace s nákladem | Na cestě

Systém adaptivního odpružení nyní přesněji odhaduje zatížení a automaticky upravuje tlumení, aby zajistil pohodlnější jízdu a konzistentnější a jistější ovládání.

Režim CyberTent

Upravte úroveň odpružení, abyste mohli pohodlně spát na rovném povrchu ve vašem CyberTent.

Také udržuje kryt zavazadlového prostoru otevřený, aby se do něj vešel váš stan. Světla, klimatizace a zásuvky také zůstanou zapnuté, pokud jsou povoleny.

Přehledné video nových funkcí Cybertrucku, nebo alespoň některých z nich, se ukázalo v nedávném videu z maximální rychlost. Jak si mohl všimnout maximální rychlost Hostitelé, aktualizace Cybertruck od Tesly udělala z plně elektrického pickupu pořádný off-road, který obstojí od špičky k patě pro Rivian R1T, vozidlo, které by se dalo svým způsobem považovat za současný standard pro čistě elektrická vozidla. . Terénní dobrodružství.

Podívejte se na nové funkce Cybertruck v akci ve videu níže.

