Česká reprezentace představí v neděli v zápase 16. kola Euro 2020 Nizozemsku nepříjemnou konkurenci tvrdou prací a těšením se na útok, uvedl v sobotu český trenér Jaroslav Silhave. Češi mohou být bez kapitána Vladimíra Derridy poté, co záložník utrpěl v pátek na tréninku nespecifikovanou ránu. Silhafe uvedl, že Derrida v sobotu netrénoval, což zpochybňuje jeho kondici pro tento zápas.

„Pracujeme efektivně jako tým a budeme pro ně nepříjemným soupeřem,“ řekl Silhafe, když čelil Nizozemsku. Chceme je překvapit. Nemůžeme se jen bránit. Musíme jít dopředu a vyhrožovat soupeři. Opravdu se musíme soustředit. “

Češi se také museli vypořádat se zpožděním svého letu do Budapešti kvůli technické chybě ve dveřích letadla, které je v sobotu donutilo trénovat v Praze a poté odcestovali později do Maďarska na nedělní zápas v Puskas aréně. Silhafe – jehož energická stránka tlačí na Alii a snaží se ukrást majetek pro příležitosti protiútoků – řekl, že tým se nyní soustředil spíše na zápas než na zdržování a že Antonin Barak byl kandidátem, který v případě potřeby nahradí Derridu.

„Byla to mírná komplikace, ale rychle jsme zareagovali a přišli s řešením,“ řekl Silhave. „Udělali jsme vše, co jsme mohli. Nyní se soustředíme jen na zítřek.“ Češi, kteří skončili ve své skupině na třetím místě, čelí nizozemské straně, která jde po tom, co jejich tým dokončil pole s dokonalým rekordem a skóroval nejvíce gólů všech týmů v prvních třech zápasech turnaje.

Silhavee však očekává velkou podporu z tisíců Čechů, které se podle očekávání zúčastní zápasu, ve kterém bude muset také nahradit obránce Jana Borrella, který si odpykává jednozápasový zákaz poté, co ve skupině získal dvě žluté karty. „Hrajeme fotbal pro fanoušky a myslím si, že na stadionu bude bouřlivá atmosféra,“ řekl Silhafe. “To by byla dobrá motivace.”

“Holanďané jsou velmi tvrdými soupeři. Jsou to favorité, ale je to jen jeden zápas a může se stát cokoli.”

