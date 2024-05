Android 15 kopíruje design One UI ovládání hlasitosti, ale přidává více funkcí

Google před pár hodinami vydal druhou beta verzi Androidu 15. Nabízí několik nových funkcí a vylepšení uživatelského rozhraní, z nichž jedno se zdá být inspirováno nabídkou ovládání hlasitosti v One UI 6. Nicméně kromě toho, co Samsung nabízí v One UI, Android 15 přidává funkce související s přehráváním médií.

Nabídka ovládání hlasitosti systému Android 15 může přepínat mediální výstup

Jak bylo odhaleno v Zpráva 9To5GoogleGoogle vylepšil uživatelské rozhraní pro ovládání hlasitosti s Androidem 15. Jeho design je podobný One UI 6.0, který po roztažení posuvníku ovládání hlasitosti zobrazí plnou nabídku. Z plně rozbalené nabídky vám umožňuje měnit hlasitost upozornění, upozornění na hovory, hlasitost hovorů, přehrávání médií a upozornění.

Obsahuje také samostatný posuvník pro ovládání hlasitosti pro přehrávání médií na zařízení Google Cast (jako je Google Home nebo Google TV). Jednou funkcí, která není k dispozici v jednom uživatelském rozhraní, ale je k dispozici v systému Android 15, je možnost změnit přehrávání médií z jednoho zařízení Google Cast na jiné. Kromě toho tento úplný seznam obsahuje barvy Material You.

Návrh uživatelského rozhraní One UI 6.0 můžete vidět v podrobném videu níže.

Tato kompletní nabídka také obsahuje tlačítko pro aktivaci nebo deaktivaci živého přepisu. Tato funkce je již přítomna v nabídce úplného ovládání hlasitosti v One UI 6.0. Tento nový design se objevil minulý měsíc, ale nebyl konečný a nyní se objevil v Androidu 15 Beta 2. Přepínač mediálního výstupu Google Cast by se mohl objevit v One UI 7.0, které by se mohlo objevit na telefonech a tabletech Galaxy koncem tohoto roku.