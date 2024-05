Prakticky s novým M4 OLED iPad Pro

Dnes je oficiální den uvedení nových modelů iPad Pro a tyto aktualizované tablety představují největší aktualizaci funkcí a designu, jakou jsme u iPadu Pro za několik let viděli. Vyzvedli jsme jeden z nových 13palcových modelů, abychom se podívali, co je nového.

Pokud jde o design, Apple stále nabízí 11palcové a 13palcové možnosti a vzhled se příliš nezměnil, ale rámečky jsou štíhlejší a samotný iPad je velmi tenký. 13palcový iPad Pro je s tloušťkou 5,1 mm dosud nejtenčím zařízením, které Apple vyrobil, zatímco 11palcový iPad Pro má tloušťku 5,3 mm.

Vzhledem k tomu, že 13palcový model váží jen něco málo přes libru, snížení hmotnosti a velikosti je patrné a je přenosnější. 11palcový model váží méně než jednu libru, takže se snáze přenáší. Toto je změna designu, kterou pocítíte, pokud používáte iPad Pro z roku 2018 nebo novější.

Není překvapením, že OLED displej je naprosto úžasný. Jsou jasné, barvy jsou živé, černá neuvěřitelně černá a kontrast je mnohem lepší. Mini-LED displej předchozí generace 13palcového iPadu Pro byl dobrý, ale tento je lepší. Pokud však toto zařízení máte, pravděpodobně se vám upgrade na OLED nevyplatí. Nano-textura, další možnost pro modely vyšší třídy, snižuje odlesky, ale také mírně zmatňuje OLED displej kvůli matné povrchové úpravě.

Apple přesunul fotoaparát na vodorovný okraj iPadu Pro‌, což dává velký smysl, protože většina lidí jej pravděpodobně bude používat v této orientaci. Videohovory již nevyžadují přepnutí iPadu do režimu na břiše, pokud máte připojenou klávesnici. Všimněte si, že Apple vytáhl ultraširokoúhlý fotoaparát, takže je zde pouze jeden širokoúhlý objektiv a snímač LiDAR.

Čip M4 je neuvěřitelně rychlý, dostatečně rychlý na to, aby většina lidí, kteří si koupí iPad Pro‌, pravděpodobně nebude moci plně využít jeho schopností. Bude obtížné tento čip vytěžit na maximum a snadno si poradí s úpravou zvuku a videa. Apple se ve svých nových aktualizacích operačního systému silně zaměřuje na AI, takže AI bude moci využít tento výpočetní výkon a bude užitečná pro budoucí testování.

Pokud chcete ‌iPad Pro‌ používat na cokoliv, co zahrnuje psaní, Magic Keyboard je nutností. Začíná na 299 dolarech, ale je tenký a lehký a díky hliníkové opěrce rukou vypadá jako Mac. Má dobrý zdvih kláves a skleněný trackpad je obrovským vylepšením.

Pro uživatele Apple Pencil je hmatová zpětná vazba ‌Apple Pencil‌ Pro nejviditelnější změnou. Pomocí gesta klepnutí můžete nástroje přepínat rychleji a získat více zpětné vazby při vytváření diagramů a obrázků. Barel roll vám také umožňuje používat ‌Apple Pencil‌ jako skutečný nástroj pro psaní nebo kreslení. ‌Apple Pencil‌ se magneticky nabíjí a spáruje se automaticky, jako předchozí verze.

Jedinou skutečnou nevýhodou iPadu Pro‌ je software, který na něm běží. iPadOS je ve srovnání s macOS stále velmi omezený, zejména pokud jde o multitasking a funkčnost aplikací. Nedávný příspěvek Federica Viticciho o základech iPadOS, který se Apple zmýlil, je Stojí za přečtení. Existují však některé pracovní postupy, které lze přizpůsobit ‌iPadu Pro‌, což je skvělé přenosné zařízení. Pokud jste někdo, kdo může těžit z tabletu, je to to nejlepší, co můžete získat.