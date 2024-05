Recenze Lorelei a Laser Eyes (Přepnout eShop)

Natočeno na Nintendo Switch (ukotveno)

V tuto chvíli je fér říci, že Annapurna Interactive má sakra oko na dobrou hru. Laserové oko, chcete-li.

Ponecháme-li stranou zvláštní škytavku – Dvanáct minut bylo trochu svinstvo a jako Last Stop a Open Roads byly docela dobré, ale ne tak docela mistrovská díla – Annapurna má z větší části výjimečnou historii při uzavírání smluv o vydávání některých z nich. nejdůležitější časopisy. Skvělé indie hry.

Jednou z takových skvělých her byla hudební hra Sayonara Wild Hearts, vyvinutá Simogo a vydaná v roce 2019. Po svém kritickém úspěchu Annapurna oznámila víceletou dohodu, podle níž bude vydávat budoucí hry Simogo. Téměř o půl dekády později vyšla jeho další hra – Lorelei and the Laser Eyes – a stálo to za to čekat.

Lorelei and the Laser Eyes je jednou z těch otravných recenzí, kde je těžké říct mnoho, protože nevědomost je blaženost. Je to hra, kde z ní můžete vytěžit maximum tím, že budete znát co nejméně informací, protože hlavním cílem je pokusit se zjistit, co se děje, a poskládat zápletku dohromady.

Natočeno na Nintendo Switch (z ruky/bez připojení)

Řekneme si jen to, že začnete na poli, zaparkujete vedle auta a vaším prvním úkolem je dostat se do nedalekého hotelu, kde samotný příběh začíná. Na vše ostatní si budete muset přijít sami, ale dejte si pozor, abyste z této hry vytěžili maximum, musíte být velmi specifickým typem hráče.

Pokud máte rádi prvky řešení hádanek v survival hororových hrách, jako je Resident Evil, tato hra je právě pro vás. Lorelei and the Laser Eyes je v podstatě raná hra Resident Evil s odstraněnými zombiemi a přidáním dalších hádanek. Prakticky všude, kam jdete, je nějaká hádanka k vyřešení nebo k rozluštění kódu.

Jakmile dorazíte do hotelu, rychle zjistíte, že je plný zámků. Téměř všechny dveře jsou zamčené, kolem jsou rozházené zamčené kontejnery s důležitými dokumenty a obecně to dospěje do bodu, že když k něčemu přistoupíte a ono se to bez výčitek otevře, je to opravdové překvapení. To znamená, že hra se hraje v poměrně pomalém tempu. Prvotním cílem je projít se po budově, prostudovat všechny předměty kolem ní a sbírat stopy, které by vám mohly pomoci otevřít některé z těchto dveří, abyste to místo trochu otevřeli.

Natočeno na Nintendo Switch (ukotveno)

A co je nejdůležitější, většina z těchto hádanek byla navržena tak, že mají logická řešení, což znamená, že se jen zřídka rozčílíte. Když se dlouho škrábete na hlavě a konečně na to přijdete, je to méně „Jak mě to mělo napadnout?“, a spíše „Nemůžu uvěřit, že mě to nenapadlo dřív“. Když máte nějaké tušení a rozhodnete se něco zkusit, a vidíte, že zámek je otevřený, míra spokojenosti, protože jste na to přišli sami, je mimo tabulky.

A o to jde – to si určitě budete muset zjistit sami. Z větší části se vám Lorelei and the Laser Eyes nesnaží poskytnout žádné další rady nad rámec vodítek, které budete muset najít sami při prozkoumávání budovy. Neexistuje žádný kurzor vedoucí k vašemu dalšímu cíli a žádná volitelná výzva, která by vám řekla, co dělat dál. Vy v hotelu využíváte to, co je kolem vás, abyste našli řešení.

Je to tvrdohlavá mentalita staré školy, ale tady to opravdu funguje. Pouhé množství hádanek k vyřešení může být někdy ohromující, ale je to tak navrženo. Měli byste být úplně zmatení a mít pocit, že nemáte ponětí, co dělat dál, protože bude užitečnější, když objevíte kód pro další dveře nebo předmět, který se chystáte použít příště na určitém místě.

Natočeno na Nintendo Switch (ukotveno)

Pokud se vám nepodařilo vyhnout se screenshotům na této stránce, mělo by být také samozřejmé, že umělecký styl Lorelei a Laser Eyes je krásně poutavý. Ale stejně to řekneme, protože to je smyslem recenze. Starší filmy hrají v ději do jisté míry roli a zde vývojáři zvolili podobné stylistické volby.

Naprostá většina hry se hraje černobíle, přičemž předmět nebo osoba je pro větší efekt zobrazena barevně. Když hráči interagují s předmětem a hra jim dá zprávu (například zavřené dveře nebo co-máš), tato zpráva se zobrazí jako samostatný titulek na celou obrazovku ve stylu němého filmu. Vzhledem k obecně pomalému tempu hry to není tak otravné, jak to zní.

Simogo se vždy specializoval na hry, které mají jedinečnou a poutavou estetiku, a toto je ukázkový příklad. Stejně jako Sayonara Wild Hearts velmi těžila ze svého jednoduchého vizuálu, troufáme si říct, že Lorelei by byla méně přesvědčivá, kdyby ztratila veškerý styl a byla prezentována jako realistická adventura.

Natočeno na Nintendo Switch (z ruky/bez připojení)

Přesto je to přesvědčivé, a pokud vám vyhovuje představa, že jste umístěni v budově plné hádanek, abyste je vyřešili a pomalu se propracovali všemi – hra pro vás také vytvoří kontrolní seznam, abyste věděli, které dveře, kontejnery a další problémy, které jste dosud nevyřešili – to je hra, která vás uchvátí téměř po celou dobu.

Říkáme „skoro“, protože některé úseky nám přistání úplně nevyšly. Někdy použijete starý počítač pro přístup k sérii průzkumných sekcí z pohledu první osoby, podobně jako prohledávače dungeonů. Vypadají skvěle a jsou zpočátku příjemnou změnou tempa, ale mohou překračovat své přivítání a nejsou tak poutavé jako prozkoumávání budovy.

Je také třeba znovu zdůraznit, že se nejedná o hru, která vám ochotně podá pomocnou ruku, když se ztratíte. Trvá na starém přesvědčení, že máte všechny nástroje k tomu, abyste na věci přišli sami, a zatímco hráči, kteří vyrostli na takových jako The 7th Guest, s tím nebudou mít žádné problémy, ti s modernějším cítěním mohou být ohromen. Koneckonců, je to hra, která nejprve doporučuje vzít si skutečný notebook a hrát si s ním poblíž.

Natočeno na Nintendo Switch (z ruky/bez připojení)

Způsob, jakým jsou Lorelei a Laser Eyes prezentovány, si zamilujete. Zaujme vás svým tajemným příběhem. Zaseknete se, hodně. Budete se muset zastavit, zamyslet se, přečíst si všechny dokumenty, které cestou najdete, a dobře si rozmyslet, co dál. Budete si muset věci zapisovat a zkoušet možná řešení a zároveň si uvědomovat, že nemusí fungovat, ale když ano Dělat Akce, realizace je sladší.

Pokud vám to zní jako hodně práce, nemusí to být váš typ hry, bez ohledu na to, jak cool vypadá. Pro ty, kteří hledají vzdušné dobrodružství, které vás odmítá držet za ruku, toto vřele doporučujeme.