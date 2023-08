V malém městském hotelovém pokoji byl nalezen mladistvý hacker GTA 6 s Amazon Fire Stick

Mezinárodní kyberzločin, jak je vykreslován ve filmech a médiích, je hra o vysoké sázky, kterou hrají stínové vládní agentury a státem podporované hackerské skupiny. Hollywoodští herci předvedou postavu v černé bundě a stínících a možná ponesou aktovku, když nastupují do business jetu.

Tyto věci by se však neměly dít v levném hotelovém pokoji ve vašem špinavém rodném městě Příběh britského teenagera, který byl přistižen, jak prozradil přísně střežené detaily Grand Theft Auto 6 V pokoji Travelodge v Bicesteru, Oxfordshire Přináší dílo spisovatele Hackaday od globálního k místnímu. Bicester je malé město známé svým nevkusným nákupním centrem a jako konečná stanice pro dojíždějící na lince do Londýna Marylebone to není tak docela Vice City.

Dotyčný teenager je svobodný [Arion Kurtaj], o kterém neúnavně informuje BBC jako součást gangu Lapsus$, je napínavým pohledem na skupinu dětí, které jsou experty na hackování počítačů, ale zdají se být neschopné být zločinci. Poté, co se naboural do britských telekomunikačních společností, je odhalen jinou skupinou a zajat úřady, než je převezen do hotelu pro jeho bezpečnost.

Zde se příběh stává pro čtenáře Hackaday zajímavějším, protože ačkoli mu byl odepřen přístup k počítači, koupil si Amazon Fire Stick od hotelu Argos ve vedlejším Sainsburys a připojil ho k televizi Travelodge. Díky tomu získal přístup ke cloudovým službám, věříme, že je to virtuální linuxové prostředí nebo tak něco, než se pustil do hackování dalších organizací včetně Rockstar Games, aby unikly záběry z GTA 6. Zatím nebyl odsouzen, ale myslíme si, že bude i nadále utrácet nějaký čas k potěšení Jeho Veličenstva.

Ať už je okamžik vzrušení v rodném městě a senzační zprávy jakýkoli, můžeme být jen zarmouceni, že teenagerovi této úrovně talentu nebyla poskytnuta potřebná podpora a povzbuzení ze strany vzdělávacího systému Oxfordshire, aby jej lépe využil. Doufejme, že až bude starší a moudřejší, nebude mu přesvědčení teenagera bránit v užitečné kariéře v tomto oboru.