Tollemache Inn v Granthamu hostí 12denní pivní festival

Hospoda Wetherspoons oznámila na říjen 12denní pivní festival.

Tollemache Inn, St Peter’s Hill, poběží festival od středy 11. října do neděle 22. října.

Na čepu je řada 30 skutečných piv, včetně pěti ze zámořských pivovarů.

Google Street pohled na Tollemache Inn, v Granthamu

Manažer hospody Stephen Hamilton řekl: „Festival je velkou oslavou pravého piva.

„Umožní nám to předvést výběr skvělých piv během 12 dní za skvělé ceny za peníze.

„Našim zákazníkům to dá také příležitost vychutnat si řadu piv, která se v hospodě ještě nikdy nepodávala, včetně těch ze zahraničí.“

Zámořští sládci jsou z Kanady, Jižní Afriky, USA a České republiky.

Festivalová řada zahrnuje Bunny Hop (Purity Brewery), Broken Dial (Harveistoun Brewery), Easy Stout (Steel & Oak Brewing, Kanada), Harlequin (Lancaster Brewery), Dos Perros (Yazoo Brewing, USA) a Bohemian Pale Ale (Joe’s Garage Pivovar, Česká republika), Průměrný Joe! (Pivovar St Austell), Hoptropolis IPA (New Realm Brewing, USA), Fear of the Dark (Robinson Brewery) a Zulu Blonde (Zululand Brewery, Jižní Afrika).

Hospoda nabídne i řadu piv, která dříve nebyla k mání.

Mezi festivalovou řadou nebudou chybět veganská a bezlepková piva.

Kromě řady různých odrůd sladu a chmele z celého světa existují také piva, která ve svých složkách obsahují vanilku a třešně.

Pivo stojí 2,45 liber za půllitr.

Za cenu půllitru budou k dispozici i tři třetinkové degustátory.

Degustační poznámky ke všem pivům budou k dispozici v hospodě v rámci festivalového magazínu.

Digitální verze bude k dispozici také v aplikaci a webových stránkách Wetherspoon.

Všechna piva bude možné objednat na baru nebo prostřednictvím aplikace Wetherspoon.