3 nastavení ochrany osobních údajů Amazonu je nyní třeba změnit

Ano, máte veřejný profil na Amazonu

Tento tip lidi vždy překvapí. Jako zákazník Amazonu máte profil, který je viditelný pro ostatní uživatele Amazonu a který se vytváří automaticky.

Obsahuje recenze a recenze, které jste zanechali u produktů zakoupených na webu, vaše bio informace a další interakce s webem. Naštěstí váš veřejný profil nezahrnuje vaše nákupy ani historii prohlížení, ale stále je velmi expresivní.

Tady je způsob, jak ovládat, co se zobrazuje ve vašem profilu:

Přihlaste se ke svému účtu Amazon. Klikněte na Účet a seznamy.

V části Předvolby objednávání a nakupování klikněte na Váš profil Amazon.

Klikněte na zvýrazněný oranžový čtverec Upravte svůj veřejný profil.

Tady uvidíte Upravte veřejný profil A Upravte nastavení ochrany osobních údajů.

Proklikejte se různými možnostmi ke kontrole. Můžete upravit sekci „O mně“, nákupní seznamy, seznamy přání, přidaná zvířata atd. Podívejte se také na sekci Komunitní aktivita.

Zkontrolujte nastavení Echo’s Drop In

Jednou z nejlepších funkcí Echo je Drop In. Připojí vás k hlasitému telefonu nebo displeji pro okamžitou konverzaci. „Alexo, jdi dolů do garáže, Echo Dot.“ Pokud máte doma více zařízení Echo, můžete pomocí tohoto příkazu vygenerovat reklamu. Alexa, stahujte na všech zařízeních.

Ale nemůžete zapomenout, že reproduktor Echo nebo displej jdou oběma směry. Umožňuje také někomu poslouchat hned nebo vidět, co se děje v místnosti po 10 sekundách. Nejlepší je tyto možnosti ovládat, pokud vám nevadí, že někdo slyší nebo vidí, o co jde.

Podívejte se na kontakty, které jsem schválil pro Drop In:

Otevřete v telefonu aplikaci Alexa.

Rukojeť Komunikuje Ve spodní části obrazovky a na této stránce klepněte na Ikona kontaktů Vpravo nahoře.

Ve spodní části obrazovky a na této stránce klepněte na Vpravo nahoře. Procházejte kontakty a zkontrolujte to Drop je povolen Hraje se jen pro správné lidi.

Poté nastavte oprávnění k povolení nebo zakázání konkrétního zařízení.

V aplikaci Alexa vyberte Nastavení> nastavení zařízení A vyberte, které zařízení chcete zapnout / vypnout.

A vyberte, které zařízení chcete zapnout / vypnout. Rukojeť komunikace Poté vyberte Drop in. Zde si můžete vybrat Povoleno pouze pro povolené kontakty, Moje rodina Přejít pouze na zařízení v mém účtu, nebo O, Což znamená, že nikdo nemůže vstoupit.

Chcete-li Drop In úplně deaktivovat, otevřete v telefonu aplikaci Alexa a postupujte podle výše uvedených kroků pro každé ze svých zařízení Echo. Když se dostanete na stránku Drop In pro každé zařízení Echo, vyberte Vypnuto. To je vše, Drop In je nyní deaktivován na všech vašich zařízeních.

Nevyhýbejte se chodníku

Chodník je v podstatě síťová síť, která rozšiřuje dosah vašeho připojení Wi-Fi a Bluetooth až na míli. Proměňuje reproduktory Echo a některé miniaplikace Ring na přemosťovací zařízení, aby posílily technologii připojenou k internetu.

Amazon říká, že celkový měsíční objem dat je omezen na maximálně 500 MB na účet nebo jeho ekvivalent pro streamování 10 minut HD videa. To není vůbec nic.

Ale ne tak rychle. A co vaše soukromí? Amazon říká, že Sidewalk používá tři vrstvy šifrování a že vaši sousedé nebudou moci vidět vaše data.

Mohli by to říci, ale internet věcí je notoricky známý pro nezabezpečená zařízení a žádné aktualizace. Neexistuje žádný standard. Zavřel jsem to.

Pokud chcete předplatné zrušit, otevřete aplikaci Alexa.

Rukojeť Více Následován Nastavení.

Následován Rukojeť Nastavení účtu, Následován Amazonský chodník.

Následován Přepínač chodníku Amazon vypínání Pokud se nechcete účastnit.

Poznámka: To platí pouze pro některá zařízení, včetně Ring’s Floodlight Cam, Spotlight Cam Wired a Spotlight Cam Mount od roku 2019 nebo novější, spolu s většinou modelů Echo (včetně Dot, Plus, Show, Dot pro děti a Studio). po roce 2016.

