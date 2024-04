Apple M4 Mac Studio: Co zatím víme

Apple plánuje obnovit celou svou řadu Maců aktualizovanými čipy M4 počínaje koncem roku 2024 a pokračovat do roku 2025, což bude zahrnovat nový čip M4 pro stolní počítače Apple střední úrovně, Mac Studio.

Pověsti o čipu M4

Apple má ve vývoji řadu čipů M4, včetně standardních M4, M4 Pro, M4 Max a špičkové verze s kódovým označením „Hidra“. Tento špičkový čip by mohl být „Ultra“ verzí ekvivalentní M2 Ultra, nebo by to mohlo být něco výkonnějšího.

S řadou ‌M2‌ je ‌M2‌ Ultra čip, který jsou ve skutečnosti dva čipy ‌M2‌ Max spojené dohromady. V tuto chvíli neexistuje žádný M3 Ultra, ale architektura čipu M3 Max vedla ke spekulacím, že budoucí čipy Ultra mohou být samostatné čipy a nebudou postaveny ze dvou Max.

Zdá se, že M3 Max postrádá konektivitu UltraFusion, která umožnila čipové sadě ‌M2‌ Max fungovat jako zařízení Ultra. Protože to chybí, čip Ultra pravděpodobně přijde s vlastním vývojem s přizpůsobením pro velké pracovní zatížení. Apple by mohl upravit počet jader výkonu a účinnosti, aby se zaměřil na výkon a přidal další jádra GPU.

Současná zařízení ‌Mac Studio‌ používají čipové sady ‌M2‌ Max a ‌M2‌ Ultra, takže můžeme očekávat, že modely M4 budou vybaveny čipovými sadami M4 Max a M4 Ultra (nebo ekvivalentními). Kromě Macu Pro je ‌Mac Studio‌ jediným zařízením Apple, které využívá čipy „Ultra“.

‌Mac Studio‌ je určeno pro uživatele počítačů Mac se systémově náročnými pracovními postupy, které vyžadují pokročilé výpočetní a grafické možnosti. Mezi ‌Mac Studio‌ a ‌Mac Pro‌ zatím není velký rozdíl, takže možná Apple plánuje vydat výkonnější M4 Ultra pro ‌Mac Pro‌.

Apple se v nadcházejících měsících přesouvá na plnou AI ve své produktové řadě, takže se očekává, že M4 se zaměří na zvýšení výkonu AI a strojového učení. Pověsti naznačují, že bude k dispozici aktualizovaný neuronový engine s více jádry, který zvládne úkoly AI.

Příští ‌Mac Studio‌ a ‌Mac Pro‌ mohou podporovat až 500 GB sjednocené paměti, až na současných 192 GB.

A co M3?

Vzhledem k tomu, že Apple plánuje aktualizaci ‌Mac Studio‌ s čipy M4 v roce 2025, zatím není zcela jasné, zda bude aktualizace M3 letos.

Řady iMac, MacBook Pro a MacBook Air byly aktualizovány o čipy M3, ale Mac mini, Mac Studio a Mac Pro stále používají čipy M2. S již naplánovanou aktualizací M4 by Apple mohl vynechat aktualizaci M3 pro své stolní počítače, ale je také možné, že bychom mohli získat aktualizaci M3 kolem poloviny roku a druhou aktualizaci M4 v příštím roce, což by mezi jednotlivými aktualizacemi znamenalo jeden rok. Aktualizovat.

Apple testuje verzi ‌Mac Studio‌ s procesorem M3, takže je možná aktualizace letos a druhá aktualizace příští rok.

Změny designu

‌Mac Studio‌ nedostalo aktualizaci designu od svého prvního vydání v březnu 2022, ale ve skutečnosti není dostatečně dlouho na to, aby potřebovalo aktualizaci. Apple má tendenci čekat několik let, než provede zásadní změny na počítačích Mac, a neočekáváme, že by ‌Mac Studio‌ získal v blízké budoucnosti přepracovaný vzhled.

Pravděpodobně to bude blíže k roku 2026 nebo 2027, než Apple zváží aktualizaci designu, i když to může být déle. ‌Mac mini‌ nezaznamenal od roku 2010 žádné znatelné změny designu.

podle BloombergMark Gurman, ‌Mac Studio‌ s čipem M4 by mělo být vydáno v polovině roku 2025, což by mohlo naznačovat možnou prezentaci na Worldwide Developers Conference 2025.