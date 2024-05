Podivný nový způsob, jak se připravit na finální podobu Destiny 2

Divné dekódování Benjy

Ekonomika/farmařský systém Destiny 2 se po vydání The Final Shape změní velmi podivným způsobem a tentokrát bude vyžadovat jiný typ nastavení.

Některé věci zůstanou stejné. Zdá se, že skládání odměn před The Final Shape bude stále nutné, když Bungie udrží vytvořený energetický systém na místě, stejně jako vybrousí nové výkonové kryty přes zařízení, když se spustí samotný obsah. Ale odměny vám jako vždy zvýší XP.

Ale nyní se můžete víceméně připravit na získání nového exotického brnění, kterým začíná finální skin, vzhledem ke změnám v tomto systému, které, jak jsem viděl, se zdají zdlouhavé, ale nakonec se zdají jako cesta k rychlejšímu získání tohoto vybavení. .

Nový systém spoléhá na Rahulovu klasifikaci tím, že se zaměřuje na engramy nebo je dekóduje. Zaměření na drahé exotické engramy vám dá nejvíce XP, zaměření na normální engramy vám nějaké dá a zaměření na Prime engramy vám dá nejméně. Bungie říká „celá hromada“ exotických engramů, to je. Zaplnění všech vašich slotů by mělo stačit, abyste dosáhli maxima, abyste mohli začít novou úroveň koncentrace, abyste získali konečnou podobu/nové ozvěny mimozemšťanů (zatím nevíme kolik, pravděpodobně alespoň šest, dvě pro každou třídu) .

Proto potřebujete kompletní inventář exotických engramů, ale i dalších věcí. Ale pro začátek:

Ingramovy exotické zdroje

Několik milníků bylo změněno z Powerful Gear, aby vám místo toho poskytlo drop Exotic Engram, který lze uložit.

Season Pass má mnoho exotických poplatků, které můžete vybrat před koncem sezóny. Nejsem si jistý, jestli stále existuje aktivní způsob, jak vytáhnout engramy ze starých bitevních pasů, protože vím, že staré metody byly zabity, ale zkoumám to.

Exotické engramy jsou náhodné kapky ze světa, ale jsou příliš vzácné na to, abychom je mohli pěstovat se smysluplnou schopností.

Exotické engramy mohou vypadnout z obsahu na vysoké úrovni, jako je Nightfalls.

Podivné engramy mohou pocházet z resetů dodavatele po prvním resetu.

Počínaje The Final Shape vypadnou exotické engramy z Legendary a Master Lost Sectors, ale na to se nemůžete připravit, protože je ještě nelze dešifrovat.

Rostoucí bludné zdroje – Bungie také doporučuje jejich uložení, protože se používají k zaměření exotických předmětů, které vám poskytnou více XP.

Ascendent Shards mohou pocházet z resetů dodavatele.

Ascendant Shards mohou vypadnout z Nightfalls.

Rostoucí kusy mohou padat z následujících vlnových boxů v útoku.

Ascendant Shards mohou padat z truhel Trials nebo farmářských pohlednic.

Hlavní dungeony mohou zahodit Ascendant Shards.

Kola sezónních/profilových aktivit na vysoké úrovni mohou způsobit vypadnutí stoupajících figurek.

Ascendant Shards od Rahool můžete zakoupit pro Prisms a Glimmer, zlevněné položky mají týdenní strop

Podivné šifry – Potřebujete jej také k vystředění nového ozubeného kola. Ty mají nyní vyšší strop 5, ale mají šokující málo zdrojů.

Nyní můžete získat jeden týden od Xur prostřednictvím odměny založené na aktivitě.

Jeden můžete získat v Seasonal Battle Pass.

Ano, je to tak, pokud mi něco neunikne. Vzhledem k tomu, že můžete držet pouze pět najednou, pokud existuje více podivností, když vyjde konečná podoba, nemůžete je všechny uložit, abyste se na ně mohli soustředit.

Tak si to užij. Tohle všechno mi zní bezútěšně, ale mělo by vám to přinést exotické předměty za kratší dobu než farmaření CNG ve Ztraceném sektoru a čekání na správný den.

