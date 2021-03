Zpráva Pentagonu o UFO nepřichází v úvahu: Co víš

Vítejte v páteční edici Z Denní inverzní, Váš souhrn důležitých vědeckých a inovačních zpráv – s příležitostným zvratem a vítejte u videoher a science fiction. Jsem Nick Lucchesi, šéfredaktor ve společnosti inverzní. Jsem rád, že jsi tady.

Největší – Přispívající spisovatelka Sheena Montanari napsala o nové studii, která naznačuje, že opomíjená část San Andreas Fault východně od Los Angeles hromadí spoustu stresu.

Ze seismického hlediska akumulace stresu znamená, že tato část trhliny může být v blízké budoucnosti dalším místem velkého zemětřesení. I když se to nedá přesně říci když Stane se to, vědět Kde Předpovídání jejich exploze na povrchu je dobrou zprávou pro geology a plánovače rizik.

Pás Mission Creek se táhne od India po pohoří San Bernadino a dříve se předpokládalo, že nit sklouzává pomalu nebo zcela neaktivně.

Co nám říkají: „Tato studie ukazuje, že Mission Creek je ve skutečnosti hlavní složkou, která způsobila většinu zemětřesení v geologické minulosti.“ –Kim Plesniuk, Profesor geologie na San Jose State University.

Co zabíjí orly bělohlavé – Přispívající spisovatelka Emma Betwell referuje o vědcích, kteří objevili smrtící třídílný proces, který zahrnuje invazivní rostliny, hojné bakterie a chemikálie v životním prostředí. To vše přispělo ke smrti orlů bělohlavých.

Ptáci uhynuli na onemocnění zvané ptačí myelopatie (AVM), které útočí na jejich mozky, což jim způsobuje přerušované létání nebo plavání v kruzích, než se vzdají. Nyní, téměř o dvě desetiletí později, vědci konečně znají její příčiny.

Pentagon by měl vydat zprávu o činnosti UFO nejpozději 1. června 2021. Jorge Villalba / iStock Analyager / Getty Images

Příchozí zpráva UFO – Přispívající spisovatel Basant Rabie sestavil praktického průvodce, který odpovídá na některé velké otázky týkající se údajné „zprávy o UFO“ s podrobnými informacemi o pokročilých leteckých hrozbách.

Ti, kteří očekávají vydání příští vládní zprávy o blíže neurčených povětrnostních jevech (nebo UFO pro studenty starých škol), mají více důvodů k radosti: Bývalý ředitel Národní zpravodajské služby John Ratcliffe uvedl, že bude obsahovat informace o „těžko vysvětlitelných“ pozorování.

V nedávném rozhovoru pro Fox News Ratcliffe řekl: „Existuje mnohem více výhledu, než bylo oznámeno“, a zmínil věci, které „se účastní akcí, které se obtížně vysvětlují“.

Zpráva Pentagonu má být vydána 1. června. Jak se rozhovory o pozorování UFO šíří přes internet, inverzní Podrobně popisuje, co lze očekávat od příští zprávy a jak oddělit fakta od fikce.

Guadalupská kožešinová pečeť je poutavá – také se vrací z pokraji vyhynutí. Shutterstock

Zpátky z okraje propasti – Několik povzbudivých zpráv od přispěvatelky Tary Yarlagady o druzích oceánských savců, kteří se plazí zpět z vyhynutí:

126 týmů mořských savců na světě je stále více ohroženo změnami klimatu, nadměrným rybolovem, hlukovým znečištěním a dalšími problémy ovlivňujícími jejich počet, uvádí tým Plymouth Marine Laboratory v článku nedávno publikovaném v časopise. Výzkum ohrožených druhů.

„Pokračujeme v příběhu Troye a Archera.“ Adam Wingard řekl o pokračování „Toto je film, který chci sledovat.“ Tváří v tvář.

Flip on / off 2 Filmař odhaluje jeden způsob, jak překoná originál – Nemůžu uvěřit, že tento film bude mít pokračování, ale toto je zástupce editora Jacob Kleinman Zprávy.

Flip on / off 2 (Skutečný název neznámý) Režisér Adam Wingard ve svém pokračování zaujímá odlišný přístup. Dává nám více ze všeho, co jsme původně měli rádi. Více humoru, více akce, věřte tomu nebo ne, více Nicolas Cage (Castor Troy) a John Travolta (Sean Archer).

„Můj styl není pokusem vyniknout,“ říká Weingard. inverzní. „Je to pokus v tom pokračovat. Tyto postavy jsou tak bohaté a tento film je opravdu velmi cool pokračování. Nikdy nebudu tak marný nebo narcistický, ať už je to cokoli, myslím Tváří v tvář. Opravdu, je to perfektní akční film. “

Přečtěte si celý rozhovor o tomto odvážném pokračování.

Prokop Devich, český katolický kněz, teolog a přírodovědec. Narodil se v tento den v roce 1698 našeho letopočtu. Vynálezce blesku.

Všechno nejlepší k narozeninám, Prokop Devish. V tento den v roce 1698 se narodil Prokop Davis v Čechách, nyní v České republice. Měl na starosti zemědělskou půdu na církevních pozemcích a fascinovala ho elektřina, experimentoval s rostlinami a nakonec vynalezl hromosvod.

15. června 1754 postavil Davis kovový aparát vysoký 13 stop, který by podle něj mohl být užitečný při odvracení bouřek manipulací s elektřinou v atmosféře. Církev mu možná poradila, aby ho ochladil, aby se pokusil ovládnout počasí, protože jeho úsilí nebylo dobře přijato jinými učenci. Ukázalo se však, že Diviš vyrobil hromosvod a snížil úder blesku.

Zemřel v roce 1765 a zatímco Benjamin Franklin je nejlépe známý pro vynález bleskojistky ve Spojených státech přibližně ve stejnou dobu, typ navržený Davisem byl v zásadě lepší a tedy efektivnější.