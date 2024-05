iPhone 17 Slim bude dražší než iPhone 17 Pro Max

Již jsme slyšeli, že Apple příští rok přepracuje svou řadu iPhone, ukončí model Plus a místo toho uvede model Slim. Až dosud jsme si ale mysleli, že iPhone 17 Slim bude v podobné pozici jako Plus, jen tenčí.

Podle dnešní nové zprávy tomu tak nebude. Místo toho bude iPhone 17 Slim nejprémiovější ze všech, a proto dražší než iPhone 17 Pro Max, věřte nebo ne.

Zdá se, že Apple má v dnešní době rád tenkost, protože nedávno vydal nejtenčí zařízení, jaké kdy vyrobil, 13palcový iPad Pro, a nyní se zdá, že chce zeštíhlit i iPhone – a ve skutečném stylu Apple za vyšší cenu. .

Mnoho zdrojů údajně popsalo iPhone 17 Slim jako iPhone Očekává se, že bude „výrazně tenčí“ než jakýkoli jiný iPhone před ním a může používat hliníkové šasi.

Design ještě nebyl dokončen a zdá se, že Apple stále zvažuje několik možností. Dynamický ostrůvek bude menší, zatímco ostrůvek zadního fotoaparátu se pravděpodobně přesune do středu telefonu. Tato zpráva naznačuje, že velikost obrazovky ještě není jasná, i když předchozí fáma říkala, že obrazovka iPhone 17 Slim bude menší než obrazovka iPhone 15 Plus.

Pokud se ptáte, proč se model Plus po tomto roce přestane vyrábět, je to jednoduché – prodejní čísla. Místo toho by nový tenký iPhone mohl fungovat jako halo model, který přitahuje mnohem více lidí než Plus.

zdroj