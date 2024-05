První pacient Neuralinku začne být znepokojen, když zařízení začne ztrácet funkčnost

Začátkem tohoto roku se Noland Arbaugh stal prvním lidským pacientem, kterému byl implantován čip rozhraní mozek-počítač od Elona Muska Neuralink.

Devětadvacetiletý rodák z Texasu – který byl před osmi lety ochrnutý po nehodě při potápění – byl zpočátku ohromen výsledky, když se naučil pohybovat kurzorem pouze svou myslí a tyto nově nabyté dovednosti využil při hraní Civilizace VI a dokonce i Maria. Kart.

Od začátku nastavuje rekordy podle standardizovaných testů rozhraní mozek-počítač.

Ale ne vždy šlo všechno podle plánu. Jako Neuralink Později se přiznalNěkteré svody zavedené do jeho motorické kůry se postupem času začaly uvolňovat, možná kvůli vzduchu zachycenému v jeho lebce po operaci.

v Nový rozhovor s BloombergArbo si vzpomněl na hroznou zkušenost ztráty schopností, které právě získal.

„Začal jsem ztrácet kontrolu nad kurzorem,“ řekl Arbaugh. Bloomberg. „Myslel jsem, že provedli nějaké změny, a to byl důvod.“

Dodal: „Ale pak mi řekli, že mi vytáhli struny z mozku.“ „Bylo to velmi špatně slyšet. Myslel jsem, že to budu používat asi měsíc, a pak se můj výlet chýlil ke konci.“

Ta zpráva musela být obrovským šokem.

„Myslel jsem, že budou dál sbírat nějaká data, ale už se chystali přejít k další osobě,“ vzpomíná Arbaugh. „Trochu jsem plakal.“

Neuralink úzkostlivě sledoval, jak rychlost toku dat z implantátu Arbaugh postupem času klesá.

Naštěstí startup ve svém nedávném blogovém příspěvku tvrdil, že se týmu podařilo změnit algoritmus, který interpretoval signály přicházející z čipu, což vedlo ke zvýšení datové propustnosti.

podle BloombergArbaugh začal obkreslovat písmena pomocí kurzoru na svém počítači, což softwaru Neuralink umožnilo pomalu začít rozpoznávat slova s ​​nadějí, že jednoho dne bude interpretovat celé věty mnohem rychleji, než je psát písmeno po písmenu.

Arbaugh doufá, že dá ostatním lidem v podobné situaci naději tím, že bude experimentovat s rozhraním Neuralink mozek-počítač.

„Vsadím se, že další člověk, který to dostane, se bude cítit přesně stejně jako já,“ řekl. Bloomberg. „Jakmile to ochutnáš, už nemůžeš přestat. Prostě mi to vrtá hlavou.“

on‚s Souhlasil s tím, aby čip zůstal v jeho hlavě po dobu jednoho roku jako součást pokusu, který měl primárně otestovat, zda je implantát bezpečný a nezpůsobí poškození po dlouhou dobu.

Navzdory některým počátečním překážkám už Arbo doufá, že v budoucnu rozběhne další iteraci společnosti.

„Chci povýšení,“ řekl publikaci. „Doufám, že mě zařadí do užšího výběru.“

Více o Neuralink: Neuralink připouští, že závity implantátu byly vytaženy z mozku prvního pacienta