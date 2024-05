Nechovejme se bláznivě, protože nová hra Assassin’s Creed Shadows Samurai není asijská

Ubisoft konečně oznámil dlouho očekávanou hru Assassin’s Creed zasazenou do feudálního Japonska. S podtitulem Shadows sleduje dva duální protagonisty – ninju jménem Naoe a samuraje podle historického černého samuraje Yasukeho.

Ačkoli je vážný nedostatek asijské reprezentace v západních hrách dobře znám, považuji za pokrytecké a směšné, že o potřebě asijského hrdiny mluvíme až nyní, když byl odhalen Assassin’s Creed Shadows. Bude hrát ve filmu Black Samurai. Tady chybí les pro stromy. I když vždy obhajuji více asijských mužů ve hrách AAA, budu první, kdo řekne, že toto je lepší reprezentace takhle ne Najde se v jiném samurajském hrdinovi.

Nemůžete předstírat, že chcete asijské zastoupení tím, že požádáte o dalšího samuraje. Kredit: Ubisoft

Dost se samuraji

Ubisoft se rozhodne zaměřit na Yasukeho Známá historická postava – Je to chytrý tah. Hra Assassin’s Creed odehrávající se v Japonsku, kterou, upřímně řečeno, bylo těžké odlišit od některých jiných moderních samurajských her v otevřeném světě. A pokud chcete vidět asijského samurajského hrdinu, moc se nedívejte.

Asijští samurajští hrdinové jsou již vyšlapanou cestičkou. Je tu Sekiro: Shadows Die Twice, Katana Zero, Like A Dragon: Ishin!, Samurai Warriors, Rise of the Ronin, Onimusha, Way of the Samurai, Way of the Samurai 2, Ghost of Tsushima… Je tam také můj osobní favorit, Muramasa: Ďáblova čepel. Můžu pokračovat dál a dál. Je tedy těžké dospět k jinému závěru, než že omezená představivost vývoje AAA her si asijské hrdiny dokáže představit jen tehdy, když používají katanu nebo jsou ninja hvězdami.

Pokud jsem chtěl vidět asijského samurajského hrdinu, nemusel jsem příliš hledat.

Horší je, že složité postavy, které tak úžasně ožívají v představeních, jako je Shogun, jsou ve hrách často destilovány až do jejich nejjednodušších forem, zejména těch vytvořených západními studii. Zatímco japonské hry vedené vývojáři jako Sekiro a Like a Dragon: Ishin používají samurajské hrdiny k vyprávění nuancovaných příběhů o překonávání fantasy výzev nebo poskytují pohled na hrdinství na ulici v japonském Edo, hry vyvinuté na Západě nedosahují stejného cíle. . úroveň složitosti, často se vrací k unaveným tropům cti a stoicismu.

To platí pouze pro hry, které se snaží vyprávět příběh pomocí samurajského hlavního hrdiny. Častěji než ne, archetyp samuraje je způsob boje jako první, který se vyhýbá jakékoli narativní příchuti kvůli skvělému meči a uzlu. Vzpomeňte si na hry na hrdiny, jako je Overwatch, který obsahuje typy samurajů a nindžů pro japonský tým. A všechny květiny pro Ghost of Tsushima pro jeho otevřený svět a nádherně vykreslený boj, ale Jin Sakai má charisma mokrého hadru.

Druhý verš. Stejné jako první. Kredit: Sucker Punch.

Páni, skvělý meč

Hlavní výčitky, které jako asijský Američan v hraní her ohledně reprezentace mám, není nedostatek – jak dokazuje stránka Wikipedie plná asijských bojovníků, ninjů a samurajů – ale spíše nedostatek. rozmanitost v něm. Zmínil jsem se již dříve v příběhu o asijských amerických herních vývojářích a jejich reprezentaci, nejsme monolit a já, korejský Američan, nemám pocit reprezentace, když vidím japonského samuraje, japonského ninju, mistra kung-fu nebo šedého- vlasový starověký mystik.

To vše samozřejmě přichází s upozorněním, že povahou vývoje AAA her je zaměřit se na „cool“ postavy se širokou přitažlivostí. Samuraj a ninja My jsme Jsou cool a jejich vychytávky a zbraně jsou perfektní pro velké akční filmy, takže je nějaké překvapení, že se takové postavy staly výchozí? Pravděpodobně ne, ale po tolika hrách je stále zklamáním vidět, jak malou šanci mají tyto příběhy s těmito postavami.

Vzhledem k historickému skákacímu konceptu série Assassin’s Creed si můžeme dát svůj dort a sníst ho také s malým úsilím. Proč se spokojit s dalším samurajským hrdinou, když se franšíza mohla snadno přesunout do Mongolské říše nebo do porevoluční Číny? Nebo dokonce Pacifické divadlo druhé světové války, které bylo a Bašta antiimperialistické špionáže pod vedením Asie?

Nechci vidět, že máme role, které se od nás očekává. Chci role, které jsme nikdy předtím nedostali.

Tento problém neplnění pouze u asijského protagonisty, který používá katanu, se neomezuje na západní studia, protože Capcom i Square Enix se často rozhodnou spoléhat pouze na asijské protagonisty, když potřebují samuraje nebo ninju. Ale i poté zůstávají japonská a další asijská studia perspektivnější než jejich západní protějšky o tom, kdo může být tváří jejich her.

Je to ironické, ale Tango Gameworks je zodpovědná za to, co si myslím, že bylo nejlepším asijským hrdinou v hraní v často přehlíženém Ghostwire: Tokyo. Je to hra odehrávající se v současném Tokiu s asijským hrdinou 21. století, jehož zodpovědnost leží na bedrech jeho umírající sestry. Žádný feudální pán a upřímně, to je vše, co bych mohl od asijského herního projektu AAA žádat. Nemluvě o práci, kterou Sega a Atlus udělali s hrami jako Yakuza, Persona a Shin Megami Tensei, které zobrazují moderní postavy v jedinečných prostředích.

Více z tohoto. Kredit: Tango Gameworks, Bethesda

Neměli bychom se bát snít trochu větší

Komentáře, že Assassin’s Creed Shadows je promarněná příležitost reprezentovat více asijských hrdinů, považuji za rozpačité. Jako Asiat nechci vidět, jak hrajeme role, které se od nás očekává. Chci role, které jsme nikdy předtím nedostali. Byl bych rád, kdyby další hororová hra ve stylu Alan Wake měla asijského hrdinu nebo aby Star Wars šly ve stopách The Acolyte a měly asijské prvenství.

Když prosazuji větší rozmanitost ve hrách, neznamená to, že příští samurajská hra AAA bude obsahovat asijského hlavního hrdinu, ale spíše to, že další hra Naughty Dog nebo další hra Hideo Kojima, peklo nebo dokonce hra Final Fantasy , dokázal si představit asijského hlavního hrdinu.

