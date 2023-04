Kdy skončí bahenní sezóna? – DW – 01/04/2023

Expert na počasí a veterán amerického letectva David Helms, sedící ve svém domě ve Virginii, má v poslední době na mysli jednu otázku ohledně vzdálené Ukrajiny: „Kdy končí sezóna rozbředlého sněhu?“

a počasí Je tu ještě jedna věc, se kterou musí vojáci v zákopech v předních liniích bojovat. Vysloužilý meteorolog Helms ve snaze odlehčit zátěž analyzuje počasí, které by mohlo ovlivnit válku, a svou předpověď zveřejňuje na sociálních sítích pod hashtagem „#NAFOWeather“, což je možný odkaz na Severoatlantickou organizaci, protiruské online propagandistické hnutí. .

Pro frontu na Ukrajině má Helms následující předpověď: „Ztráta vlhkosti z půdy se zvýší do 1. května a později,“ napsal ve své analýze pro DW.

Na jihu Ukrajiny, vysvětlil, bude půda suchá zhruba od poloviny dubna, poté o dva týdny později v Doněcké oblasti a od poloviny května v Ruskem okupované Luhanské oblasti na severu.

Pokud se předpověď ukáže jako správná, může mít důležitý strategický význam. Zatímco ruské tanky stále uvízly v bahně na východě Ukrajiny, ukrajinská armáda by mohla zahájit protiofenzívu na jihu směrem k Rusy okupovanému městu Melitopol.

Bývalý meteorolog amerického letectva David Helms nyní tweetuje předpovědi o počasí na ukrajinské frontě Foto: DW

Helms je jedním z mnoha digitálních dobrovolníků po celém světě, kteří podporují boj Ukrajiny proti ruské invazi.

„Pro mě jsou to jen lidé, kterým na Ukrajině záleží a podporují ji, a snaží se udělat vše, co je v jejich silách, aby přesně to udělali,“ řekl.

Píše například o tom, kdy budou „dokonalé příležitosti satelitní vizuální inteligence“. Když jasná obloha umožňuje nejlepší snímky z vesmíru, další aktivisté využívají dary k objednání satelitních snímků od soukromých prodejců, jako je Maxar, a předají je ukrajinským vůdcům v první linii.

neprůchodný terén

Letos na jaře jsou předpovědi od Helms obzvláště významné: Kdokoli přesně určí regionálně se měnící konec ukrajinské blátivé sezóny, blíží se odpovědi na velmi diskutovanou otázku, kdy by země mohla zahájit protiofenzívu s cílem osvobodit území okupovaná ruskými silami.

Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj Plánovaný protiútok v každodenních videozprávách. Stejně tak jeho ministr obrany, který také nedávno vyjádřil vděčnost za tanky vyslané Velkou Británií a Německem a také za německá bojová vozidla pěchoty Marder.

v UkrajinaSezóna rozbředlého sněhu, známá jako „rasputitsa“, činí nezpevněná pole a silnice neprůjezdné asi měsíc na podzim a na jaře kvůli dešti a tajícímu sněhu. Tanky, transportéry a dělostřelecká díla se ponoří do mokré země.

„Mezi množstvím vlhkosti a objemem v horních 20 cm půdy, jak se vlhkost zvyšuje, pevnost půdy klesá,“ řekl Helms a dodal, že jde o logaritmický vztah. „V určitých bodech se mění velmi rychle, jak se hromadí vlhkost. Každou zimu jsme hromadili vlhkost ve formě sněhu a povrch půdy byl do značné míry zmrzlý, i když s klimatickými změnami někdy vrchní vrstva půdy rozmrzla.“ zima.“

Rovinatý pozemek, černozem

Tento fenomén má co do činění s geografií mnoha regionů východní Evropy: rovinatá země, kam až oko dohlédne, as určitou kvalitou půdy. Černozemě Ukrajiny je součástí toho, co činí jižní část země jednou z nejúrodnějších oblastí světa.

Bývalý vojenský meteorolog Helms také pracoval pro National Oceanic and Atmospheric Administration ve Spojených státech, kde studoval hydrologické důsledky klimatických změn – tedy změny složení půdy, jako je to, co se nyní děje na Ukrajině.

„Blátivá sezóna v kontextu vojenských vozidel závisí nejen na síle půdy, ale také na typech vozidel očekávaných pro jakoukoli útočnou operaci,“ řekl Helms pro DW. Zjednodušeně řečeno, váha tanků a obrněných transportérů včetně počtu osob, které převážejí, rozhoduje o tom, zda pravděpodobně uvíznou v ukrajinském bahně, či nikoli.

Ukrajinští vojáci z brigády územní obrany provádějí v březnu cvičení v oblasti Záporoží FOTO: Kateryna Kloshko/AP/The Image Alliance

Tento článek byl původně napsán v němčině.