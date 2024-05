Instagram vylepšuje svůj algoritmus v boji o tvůrce TikTok

Řekla, že vysoce personalizovaný algoritmus TikTok a stránka s doporučeným obsahem For You z něj udělaly „platformu volby“ pro mladé a začínající tvůrce, kteří chtějí dosáhnout úspěchu.

Velká schopnost propagovat virální videa, bez ohledu na to, kdo je vytváří, pomohla udělat TikTok tak populárním po celém světě – a to je to, co se Meta snaží napodobit, zejména s pochybnou budoucností svého konkurenta, přinejmenším v USA.