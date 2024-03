Bude v Gaze se zprávami o úmrtích z podvýživy a rostoucího hladu vyhlášen „hladomor“?

Po měsících varování humanitárních agentur, že Palestincům v pásmu Gazy hrozí vysoké riziko hladomoru, se mnozí obávají, že v severní části pásma, kde děti začaly umírat na podvýživu a dehydrataci, nyní zavládl hladomor.

Ministerstvo zdravotnictví Gazy ve středu uvedlo, že nejméně 20 lidí zemřelo na podvýživu v nemocnicích, a varovalo, že věří, že „desítky tiše umírají“ a nemají přístup ke zdravotnickým zařízením. Světová zdravotnická organizace o víkendu navštívila severní Gazu a potvrdila, že během návštěvy týmu zemřelo hlady nejméně 10 dětí.

Izraelští představitelé opakovaně prohlásili, že jsou odhodláni poskytovat humanitární pomoc civilistům a neuvalili žádná omezení na pomoc vstupující do palestinského pásma.

Hladomor však v Gaze zatím vyhlášen nebyl Iniciativa Integrated Food Security Phase Classification, neboli IPC, oživila přezkum hladomoru Výbor, který vyhodnotí situaci.

Zatímco hlad je dlouhodobým problémem po celém světě, vyhlášení hladomoru jsou poměrně vzácná.

co je hladomor?

Slovník definuje hladomor jednoduše jako „vážný nedostatek potravin“, ale mezi globálními humanitárními agenturami, které se zabývají nedostatkem potravin, má slovník jasnější definici a konkrétní pokyny, kdy klasifikovat situaci jako takovou. Podle IPC je hladomor situace, kdy se objevuje hladovění a extrémně kritické úrovně akutní podvýživy.

„Je to technický termín, který zahrnuje řadu podmínek,“ řekl Tobias Stillman. Akce proti hladu Ředitel technických služeb a inovací. „Potravinová nejistota je velmi vysoká, což znamená, že lidé nemají dostatek jídla, aby podpořili své fyziologické potřeby…takže hladoví a v mnoha případech si nedostatek jídla fyziologicky kompenzují.“

Palestinci se 16. února postaví do fronty na jídlo zdarma v Rafahu v Gaze. Soubor Fatima Shabeer/AP

Co vede potravinovou nejistotu k vyhlášení hladomoru?

IPC a WFP poskytují matematický práh pro to, co představuje hladomor pro populaci dané oblasti: 20 % domácností je silně podvyživených, 30 % dětí je akutně podvyživených a 2 z každých 10 000 lidí každý rok zemřou. Den „kvůli úplnému hladovění nebo kvůli interakci podvýživy a nemoci“.

Mezinárodní klasifikace potravinové bezpečnosti, vytvořená Organizací pro výživu a zemědělství Organizace spojených národů v roce 2004, spolupracuje s více než tuctem organizací po celém světě, stejně jako s vládami, na zkoumání potravinové nejistoty pomocí analýzy založené na důkazech.

Jeho pětistupňový index měří potravinovou nejistotu, přičemž pátý stupeň představuje katastrofu nebo hladomor. Gaza prochází „nouzovou“ fází, která je krůček od hladomoru.

„Ačkoli úrovně akutní podvýživy a úmrtí bez šoku ještě nepřekročily práh hladomoru, jsou to obvykle výsledky dlouhých a vážných mezer ve spotřebě potravin,“ uvádí web.

Zástupce mezinárodního vyšetřovacího výboru uvedl, že jeho experti pracují na nadcházející zprávě o Gaze a nejsou k dispozici pro rozhovory.

Kdo vyhlašuje hladomor?

Vyhlášení hladomoru je pro IPC vícestupňovým procesem, který vyžaduje plný souhlas pěti lidí v nezávislé porotě, řekl Stillman.

Skupina 25 až 30 lidí vyhodnocuje data z Gazy, aby předložila svá doporučení k analýze Výboru pro kontrolu hladomoru. Pokud existuje konkrétní bod neshody ohledně konkrétního datového bodu, bude na to upozorněno způsobem podobným tomu, co by někdo mohl vidět u Nejvyššího soudu USA, řekl Stillman.

„Pokud těch pět nemůže dospět ke konsenzu – pokud je mezi nimi například jeden, který nesouhlasí – mohou navrhnout nesouhlasné prohlášení, takže komise přesto vydá celkové doporučení nebo celkové hodnocení, ale může existovat nesouhlasný hlas.“ řekl nesouhlasný hlas.

Po jmenování revizní komise je analýza zaslána Globální řídící výbor IPCKterá je vedena Action Against Hunger, aby vydala oficiální prohlášení o hladomoru.

Ti, kteří pracují na boji proti hladu a potravinové nejistotě, uznávají, že tento systém je složitý, řekl Stillman. Ale týmy pracující na těchto reklamách „své závěry zdůvodní na každém kroku“.

„Musí to být složité, protože je to tak důležité,“ řekl Stillman. „A víte, hladomor má tak důležité politické konotace, že ho nikdo nechce brát vážně… Je to proces velmi orientovaný.“

Jak se hodnotí hlad v Gaze?

Situace v Gaze představovala jedinečné problémy, protože omezený přístup komplikoval běžný proces. Týmy shromažďují data v reálném čase a předkládají je IPC, řekl Stillman.

Větší výbor na státní úrovni, složený ze zástupců vlády, humanitárních skupin a dalších partnerů, se obvykle schází osobně, aby přezkoumal data. Dodal, že tým Gazy byl nucen setkávat se virtuálně a pracovat anonymně.

Doporučeno

„Nikdy předtím se to takhle nedělalo,“ řekl Stillman. „Důvod, proč to děláme tímto způsobem, je velmi citlivá povaha toho, co se tam děje.“

Rozhodnutí jsou založena na řadě průzkumů, které se zabývají faktory, jako jsou diagnózy podvýživy a úmrtnost. V Gaze byly provedeny úpravy způsobu shromažďování některých údajů kvůli omezenému přístupu.

„V Gaze jsou lidé, jak mluvíme, kteří měří podvýživu a nepoužívají tradiční metodu měření hmotnosti a výšky,“ řekl Stillman. „Používají obvod střední části paže.“

Ačkoli je podle standardů IPC rychlejší, není tato metoda nejlepším standardem pro sběr dat, řekl. Informace jsou také v některých oblastech Gazy snadněji dostupné než v jiných.

Pokud si výbory nejsou zcela jisti shromažďováním dat nebo pokud všechny informace ukazují na podmínky katastrofy, ale nesplňují zcela definované prahové hodnoty pro hladomor, může IPC vyhlásit „pravděpodobný hladomor,“ řekl Stillman.

„A to pravděpodobně znamená, víte, existuje velmi silný případ, že ve skutečnosti existuje hladomor, ale nemají všechna data, která potřebují, aby to klasifikovali jako hladomor,“ řekl.

Jaká je současná situace v Gaze?

Od chvíle, kdy krátce po útocích vedených Hamasem 7. října, byla Gaza v podstatě odříznuta od okolního světa, protože Izrael prosazuje blokádu Pásma a omezuje přístup k potravinám, palivu a tekoucí vodě. Konvoje s pomocí vstoupily do palestinského pásma přes společnou hranici s Egyptem až dva týdny po začátku války.

Organizace spojených národů a humanitární organizace od začátku varovaly, že konvoje nejsou schopny uspokojit potřeby více než dvou milionů lidí se základními potřebami.

Spojené státy naléhaly na Izrael, aby otevřel přístup ke komerčnímu přechodu Kerem Shalom, aby pomohl zefektivnit proces. Přechod Kerem Shalom sloužil jako pomoc při bezpečnostních kontrolách, ale izraelští občané protestovali na přechodu Kerem Shalom, aby se pokusili zabránit vstupu pomoci do Gazy.

Hladomor je nejvíce patrný na severu Gazy, kam konvoje nemohou pravidelně přijíždět a občanský pořádek se zhroutil. Minulý týden byla hlášena řada úmrtí poté, co svědci tvrdili, že izraelská armáda zahájila palbu na dav, který obklopoval izraelský konvoj s pomocí.

Izraelská armáda toto tvrzení popřela s tím, že dav lidí nacpaných do náklaďáků a vojáci vypálili „varovné výstřely“ v neúspěšném pokusu rozehnat skupinu, než se stáhli. Izrael připisoval většinu úmrtí tlačenicím a strkání během chaosu, který konvoj obklopoval.

Incident přiměl Spojené státy, aby shodily tisíce hotových jídel, protože konvoje čelí opakovaným těžkostem, když cestují od jižní hranice na sever.

Úterý, Vyhlášen Světový potravinový program Carl Skau, zástupce výkonného ředitele skupiny, uvedl, že izraelská armáda přesunula svůj první konvoj na sever od 20. února. Zásoby potravin byly vysazeny s pomocí jordánského královského letectva.

„Výsadky jsou poslední možností a nezabrání hladomoru,“ řekl Skau. „Potřebujeme vstupní body do severní Gazy, které nám umožní dodat dostatek potravin pro půl milionu lidí, kteří to naléhavě potřebují.“