MLB spouští novou aplikaci pro Apple Vision Pro

„Fanoušci baseballu se snaží spojit se svými oblíbenými týmy a hráči co možná nejhlouběji – Apple Vision Pro nám dává zcela nový způsob, jak poskytovat národní zábavu fanouškům v jejich vlastním prostoru, bez ohledu na to, kde jsou, se skvělým zážitkem. ,“ řekl Noah Garden, zástupce komisaře MLB pro obchod a média. : „Hloubka, srozumitelnost a zvuk.“ „Díky neuvěřitelné vynalézavosti Applu a našemu neuvěřitelně talentovanému personálu MLB mohou fanoušci přeměnit svůj prostor na hřiště hlavní ligy a obklopit se bohatý prostorový zážitek, který byl dříve nemožný, a to vše při pohlcujícím zážitku ze sledování.“