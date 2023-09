Starověké záznamy poskytují první příklad lidského zpracování dřeva

Jiní vědci se zajímali, zda lidé skutečně vyráběli dřevěné předměty. Dr. Clark připustil, že to byly pravděpodobně větve, které spadly do řeky Kalambo a byly přetvořeny pískovými zrnky nesenými ve vodě tekoucí k vodopádům.

V roce 2006 se Lawrence Parham, archeolog z University of Liverpool, a jeho kolegové vrátili do Kalambo Falls. Do té doby vědci vyvinuli novou metodu pro určování stáří archeologických nalezišť, využívající toho, jak křemenná zrna mohou fungovat jako geologické hodiny. Když se atomy uranu přirozeně nacházející se na Zemi rozpadají, uvolňují energii, která je zachycena v křemeni. Postupem času zrna ukládají stále více energie, kterou vědci mohou později změřit ve svých laboratořích. Čím vyšší energie, tím starší vzorek.

Na své cestě k vodopádům Kalambo v roce 2006 našli vědci další kamenné nástroje. Geoff Dowler, geofyzik z Aberystwyth University ve Walesu, sbíral písek z říčních břehů a strávil několik dalších let měřením energie v něm zachycené. Došel k závěru, že nejstarší vrstvy sedimentů obsahující kamenné nástroje jsou staré 300 000 až 500 000 let.

To znamená, že nástroje byly vyrobeny dlouho předtím, než se vyvinuli moderní lidé. Vědci se domnívají, že je mohl vyrobit dřívější druh nalezený v Zambii, známý jako Homo heidelbergensis.

Výzkumníci podnikli další cestu k vodopádům v roce 2019 a Dr. Dowler plánoval použít robustnější datovací techniku ​​založenou na zrnech živce spíše než na křemeni.