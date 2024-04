To je dolar! Microsoft a IBM open source MS-DOS 4.0

Microsoft

Není to vtip. Microsoft a IBM mají Spojenecké mocnosti Open source pro MS-DOS 4.0 do roku 1988 Licence Massachusetts Institute of Technology. Proč? no proč ne?

Jako Scott Hanselman, viceprezident vývojářské komunity v Microsoftu, a Jeff Wilcox, prezident divize Microsoft Office of Open Source Software„Jmenuje se mladý anglický výzkumník Connor „Star Frost“ Hyde Nedávno jsem si dopisoval s bývalým technickým ředitelem Microsoftu Rayem Ozziem o vztahu mezi DOS 4 a Multitasking DOS (MT-DOS) a o tom, co by se stalo IBM a Microsoft Operační systém/2.

To vedlo Hanselmana a Wilcoxe k prohledávání archivů Microsoftu. Příspěvek na blogu pokračuje: „I když nebyli schopni najít úplný zdrojový kód pro MT-DOS, našli MS-DOS 4.00, který dnes vydáváme, spolu s dalšími beta binárními soubory, dokumentací PDF a obrazy disků.“

Není to poprvé, co Microsoft vydal zdrojový kód MS-DOS. Ještě v roce 2014 Microsoft Open source pro MS-DOS zdrojový kód Pro verze 1.25 a 2.0 prostřednictvím Computer History Museum.

Ostatní verze DOSu byly v průběhu let také open source. PC-MOS/386, víceuživatelský klon MS-DOS od Norcross, The Software Link založený na GA, byl open source v roce 2017. Běžel na něm většina standardních aplikací pro DOS a 386 chráněných režimů.

Ve skutečnosti byl DOS lepší operační systém než MS-DOS 4.0. Pro ty z vás, kteří to neběželi v roce 1988 – kdy The Cosby Show a Roseanne byly dva nejoblíbenější televizní pořady v USA a Joe Montana vedl San Francisco 49ers ke třetímu vítězství v Super Bowlu – byl MS-DOS 4.0 hrozný operační systém.

Jak hrozné? Dnes oblíbené programy – jako WordPerfect 5.1, Lotus 1-2-3 a Doom – vždy selžou. Budete uprostřed úkolu a váš program zcela zamrzne. Dlouho předtím, než byla modrá obrazovka smrti ve Windows známá a nenáviděná, děsil MS-DOS 4.0 uživatele PC.

Bylo to hlavně proto, že MS-DOS 4.0 používal ohromných 92 KB RAM. Dnes si nevšimnete, že by se v hodinkách využívalo velké množství paměti RAM. Ale v době, kdy 640K bylo to, co jste měli na špičkovém PC, to byl velký problém. Spotřeboval více paměti než jakákoli jiná verze DOSu před ním nebo po něm.

Uživatelé PC se buď vrátili k MS-DOS 3.3, který jsem tehdy doporučoval, nebo přešli na Digitální výzkum DR-DOS 3.41.

Jak špatný je MS-DOS 4? Čísla verzí DR-DOS začala emulovat čísla verzí MS-DOS, aby se ukázalo, že první bude fungovat stejně dobře jako druhá. Ale neexistoval žádný DR-DOS 4.0. Místo toho Digital Research pojmenoval svůj remake z roku 1989 DR-DOS 5.0, aby si nikdo nemyslel, že má nějaké spojení s MS-DOS 4.0.

Jedním z důvodů, proč bylo tolik lidí v roce 1991 ochotno vyzkoušet nový operační systém podobný Unixu, Linux, bylo ve skutečnosti to, že MS-DOS 4.0 rozrušil mnoho uživatelů.

Dnes můžete Stáhněte si zdrojový kód MS-DOS 4.0 A spusťte si to sami na originálním IBM PC XT (někdo ho určitě ještě někde má funkční), novějším počítači Pentium a s otevřeným zdrojovým kódem PCem A 86 krabic Simulátory. Může také fungovat s Oracle VirtualBox Nebo starý virtuální stroj Linux MS-DOS DocimoAle neměl jsem možnost to zkontrolovat.