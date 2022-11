Bethesda Left Speechless od Fan-Made Live Action Fallout 76 Trailer

Fanouškem vytvořený živý akční trailer Fallout 76 opustil Bethesdu. Režisérovi videa Brianu Curtinovi se do dvouapůlminutového traileru podařilo vměstnat spoustu ikon franšízy Fallout.

Oficiální twitterový účet Fallout zveřejnil Curtinovo video a pochválil ho s tím, že tým zůstal „bez řečí“. V upoutávce je mnoho odkazů na Fallout 76, jako jsou předměty Power Armor a Pip-Boy. V celém videu je slyšet několik řádků dialogů ze hry.

Toto video je vytvořeno fanouškem # Fallout 76 V přímé akci jsme zůstali bez zkušeností! 🤯 Brian Curtin (infectious_designer na IG a YouTube) odvedl úžasnou práci s tímto kanálem!https://t.co/m8VofkMHzw – Vypadnout 14. listopadu 2022

Roger Maxon, zakladatel Brotherhood of Steel, říká: „Vím, že většina z vás miluje Ameriku, ale Amerika selhala. Ne kvůli svým občanům, ne, její vůdci nás zklamali. Jejich selhání téměř zničilo celé lidstvo…“

DJ Julie z Fallout 76 je slyšet, jak říká: „Vím, jaké to je ztratit rodinu a přátele. … Ale je tu jedna věc, která mě vždy držela v chodu a vždy pro mě něco znamenala… Tato hudba.“ Video končí Scribe Grant’s Plea, audiokazeta ze hry, která ukazuje, jak ji někdo zvedl a vložil do Pip-Boye.

Fallout 76 měl drsný start, ale hra se letos opět zvedla se spoustou obsahu a prozkoumala postapokalyptickou Západní Virginu, jako jsou Invaders from Beyond a The Pitt. Zatímco na další hře Fallout se ještě nepracovalo, Todd Howard z Bethesdy prohlásil, že Fallout 5 je dalším projektem společnosti po lodích The Elder Scrolls VI. V tuto chvíli je Fallout TV také ve výrobě na Amazonu.

George Yang je spisovatel na volné noze pro IGN. O tomto odvětví píše od roku 2019 a spolupracoval s dalšími publikacemi, jako je Insider, Kotaku, NPR a Variety.

Když George nepíše o videohrách, hraje videohry. To je ale překvapení! Můžete ho sledovat na Twitteru @Yinyangfooey