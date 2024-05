Zdá se, že manažer komunity Helldivers 2 byl vyhozen poté, co povzbuzoval negativní recenze ohledně nyní zrušeného mandátu PSN: „Věděl jsem, že riskuji, co jsem řekl“

Komunitní manažer Helldivers 2 tvrdí, že byl vyhozen poté, co povzbuzoval negativní recenze na Steamu v reakci na nedávno zrušené rozhodnutí Sony nařídit propojení účtu PlayStation Network.

Po oznámení z minulého týdne, že hráči Helldivers 2 na PC budou muset propojit své účty PSN, aby mohli pokračovat ve hře, zasáhla jak Sony, tak Arrowhead absolutní vlna tsunami. Vzhledem k tomu, že hluk protestů stále narůstá, komunitní manažer Spitz začal aktivně povzbuzovat hráče, aby vyjádřili svůj názor, protože Arrowhead tím „další diskuse se Sony“ zvrátit rozhodnutí. No, více než 200 000 negativních komentářů bylo zveřejněno na stránce Steam Helldivers 2 krátce poté, co Sony oznámilo změnu, a rozhodnutí bylo nakonec zrušeno, ale neobešlo se to bez velké oběti.

Na oficiálním kanálu Helldivers 2 Discord Spitz odhalil, že již nejsou manažery komunity Arrowhead a vůbec nepracují pro studio. Také objasnili, že to „nebyl“ dobrovolný odchod.

„Obecně není dobrý nápad žádat lidi o vrácení peněz a zanechávat negativní recenze, když jste správce komunity. TIL,“ řekl Spitz. „Vážím si veškeré podpory a o to víc si vážím toho, že si hru může znovu zahrát každý bez omezení. Věděl jsem, že tím, co jsem řekl o vrácení peněz a změně recenzí, riskuji. Stojím si za tím. Mým úkolem bylo reprezentovat tým Komunita, a to jsem udělal.“

Dodali: „Chtěl jsem pracovat pro Arrowhead, protože je to moje nejoblíbenější studio vůbec. Dostal jsem tuto příležitost. Jsem za tuto příležitost vděčný. Rád bych pro ně pokračoval v práci, kdybych měl na výběr, ale to není možné.“ na mě nebo na kohokoli jiného tady můžu odejít.“ „Jsem šťastný a nechci, aby někdo dělal problémy mým jménem, ​​zvláště lidem, o které mám stále velkou péči a úctu.“

Bez znalosti celé situace (požádal jsem o komentář k Arrowheadovi) je těžké přesně říci, co vedlo ke Spitzově zjevnému vypálení, ale pokud to bylo založeno pouze na tom, že povzbuzoval hráče, aby zanechali špatné recenze, myslím, že to lze s jistotou říci. že sestoupili v dobrém boji .

zatímco, Tým Helldivers 2 chce, aby bylo drama PSN zvěčněno jako plášť do hry a vývojáři už pracují na „dobrém jménu pro něj“..