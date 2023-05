Boris Johnson se obrátil na policii kvůli možnému novému porušení pravidel COVID

Britská vláda předá informace o Johnsonovi policii

Policie vyhodnocuje informace o porušení pravidel COVID

Johnsonova kancelář je vzdorná a tvrdí, že obvinění jsou nepodložená

LONDÝN (Reuters) – Boris Johnson byl odkázán na policii kvůli možnému dalšímu porušení pravidel blokování během pandemie COVID-19, což je obvinění, které úřad bývalého premiéra označil za „další politicky motivovaný facelift“.

Úřad vlády, který je zodpovědný za dohled nad prací vlády, uvedl, že se obrátil na policii na základě informací zjištěných během hlášení pro veřejné vyšetřování pandemie.

List The Times, který tento příběh poprvé přinesl v úterý, uvedl, že ministerské deníky zachycovaly během pandemie návštěvy přátel v Chequers, venkovském sídle, které používali premiéři jako rezidenci.

Úřad vlády potvrdil, že informaci předal policii „v souladu se závazky podle zákona o státní službě“.

Londýnská Metropolitan Police a Thames Valley Police, síly pokrývající oblast kolem Checkers, uvedly, že posuzují tyto informace, které se týkaly potenciálního porušení předpisů o ochraně zdraví mezi červnem 2020 a květnem 2021.

Johnson, jehož premiérský post byl částečně přerušen hněvem uvnitř jeho vlastní strany a po celé Británii kvůli uzamčení večírků, které porušily pravidla COVID v jeho kanceláři a rezidenci na Downing Street, byl vzdorný a řekl, že toto tvrzení je nepodložené.

„Tvrzení Úřadu vlády, že došlo k dalšímu porušení pravidel COVID, je zcela nepravdivé. Předmětné události prověřili právníci a sdělili, že byly zákonné,“ uvedl jeho úřad v prohlášení.

„Mnozí dojdou k závěru, že to nese všechny znaky jiné politicky motivované švadleny.“

Johnsonův mluvčí dříve uvedl, že některé „zkrácené záznamy“ v oficiálních poznámkách bývalého premiéra byly zpochybněny Úřadem vlády v rámci přípravy na vyšetřování COVID v Británii, ale jeho právní zástupci se jimi zabývali.

Je to další rána pro Johnsona, který si chce vydobýt image jednoho z nejhorlivějších zastánců Ukrajiny v jejím boji proti ruské invazi a někteří z vládnoucí Konzervativní strany ho stále považují za vítěze voleb, který by se mohl vrátit. do nejvyšší funkce Británie. .

Podkopávání Johnsona

Zůstává jednou z nejikoničtějších postav britské politiky a také jednou z nejvíce rozdělujících.

Hlasování o brexitu, které v roce 2019 drtivě zvítězilo ve volbách, donutilo Johnsona v roce 2022 opustit úřad po sérii skandálů a chybných kroků.

Policie mu udělila pokutu za to, že se v červnu 2020 zúčastnil oslavy svých narozenin v Downing Street, což z něj udělalo prvního premiéra, u kterého bylo zjištěno, že ve funkci porušil zákon.

Zachovává si ale také podporu některých konzervativců, kteří se domnívají, že zůstává jejich největší nadějí na udržení moci – což je faktor, který podporuje rozdělení ve straně před volbami očekávanými příští rok.

Johnson je stále vyšetřován parlamentním výborem, zda úmyslně nebo z nedbalosti uvedl v omyl Dolní sněmovnu v takzvané „gate party“.

Bývalý premiér řekl výboru pro privilegia, že neexistuje žádný důkaz, že by poslance úmyslně uvedl v omyl.

Jeho kancelář uvedla, že krok Úřadu vlády byl „posledním pokusem… prodloužit vyšetřování Výboru privilegií, protože se chýlilo ke konci, a podkopat pana Johnsona“ a že schůzky v Checkers byly buď v rámci platných pravidel. držené venku nebo zakryté výjimkami.

Právníci pana Johnsona dnes večer napsali zúčastněným policejním silám, aby podrobně vysvětlili, proč se Úřad vlády ve svých tvrzeních tak úplně mýlí.

(Zprávy William James; Střih Chris Reese)

Naše standardy: Thomson Reuters Trust Principles.