Možná budeme muset přehodnotit vše, co jsme si mysleli, že víme o evoluční historii nočních stínů (Solanaceae) čeleď rostlin, třída, která zahrnuje rajčata, brambory a feferonky. Nedávná identifikace několika fosilií naznačuje, že tyto rostliny existují mnohem déle, než se dříve myslelo.

A máme na mysli mnohem déle — v případě feferonek asi 50 milionů let v Severní Americe, místo 15 milionů let, které uvádí Předchozí studie. Teď to vypadá, že jsou zpět Eocénkterá pokrývá dobu před 56 až 34 miliony let.

Tato nejnovější studie je zahájena novým pohledem na fosilie objevené v muzejních sbírkách, které nejsou identifikovány jako chilli papričky, ale nesou prozrazující znaky, že patří do této rodiny: malé hroty vyčnívající z konce ovoce. Yanbu. Pro cvičené oko by je to rozlišilo jako noční stíny.

Nejprve jsem si myslel: ‚V žádném případě! To nemůže být pravda,“ On říká Evoluční biolog Rocio Diana z University of Colorado Boulder. „Ale pro chilli papričky to bylo velmi zvláštní. Rodina je mnohem starší, než jsme si mysleli.“

Dvě z nově identifikovaných fosílií, starověké feferonky a rajčata, byly stářím srovnatelné s jinými fosiliemi lilku z Kolumbie a Argentiny, což podporuje myšlenku, že v době eocénu byly tyto rostliny rozšířeny v Severní i Jižní Americe.

Náš svět by tehdy vypadal úplně jinak: nikde žádný led, hladina moří mnohem vyšší a ve vzduchu dvojnásobné množství oxidu uhličitého. Vědci tvrdí, že chilli paprička mohla být spíše jako ovoce, které jsme v té době považovali za bobule, i když mohla být stále pikantní.

Nejpravděpodobnější způsob distribuce semen těchto rostlin byl prostřednictvím ptačích vnitřností nebo peří – ale nový výzkum vyvolává otázku, zda feferonky začaly na severu a pak zamířily na jih, nebo naopak.

„Tato chilli paprička, druh, o kterém jsme si mysleli, že vznikl během evolučního mrknutí oka, existuje již velmi dlouho,“ říká. On říká Evoluční bioložka Stacy Smithová z University of Colorado Boulder. „Stále se zabýváme touto novou časovou osou.“

Čeleď Solanaceae se dnes vyskytuje převážně v tropech, kde je tepleji. Nyní, když mají odborníci na zvážení desítky milionů dalších let, nás může naučit více o tom, jak se rostliny přizpůsobují a přežívají měnící se klima planety.

Fosílie tohoto typu jsou velmi vzácné, takže schopnost správně klasifikovat starověkého tutana dává vědcům několik velmi cenných nových dat, se kterými mohou pracovat. To platí jak pro to, kde se tyto rostliny vyvinuly, tak pro to, jak se odtud rozšířily.

Fosilie z Colorada identifikovaná jako chilli paprička byla původně objevena v 90. letech 20. století, ale až donedávna zůstala neidentifikována kvůli specializovaným znalostem potřebným k identifikaci rostlin lilek – což zahrnuje asi 3000 druhů a téměř 100 různých rodů.

„K mnoha objevům dochází po desetiletích sběru vzorků,“ On říká Kovář. „Kdo ví, kolik nových fosilních druhů je v některém z těchto muzeí? Jen čekají, až se na ně podívá to pravé oko.“

Výzkum publikovaný v Nová botanika.