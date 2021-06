Apple se chystá zvýšit limit 5 GB RAM na iOS a iPadOS

Něco malého: Navzdory použití stejných čipů M1 jako u nových MacBooků a iMaců byly nejnovější verze iPad Pro dosud omezeny maximálním množstvím RAM, které aplikace může použít. Zdá se, že nejnovější beta verze iPadOS to mění, i když je nepravděpodobné, že by to prospělo většině uživatelů.

2021 aktualizace z iPad Pro – Dabováno jako „nejrychlejší zařízení svého druhu“ – K dispozici s 8 GB nebo 16 GB RAM, v závislosti na zvolené konfiguraci úložiště. V květnu však bylo zjištěno, že aplikace mohou před selháním přidělit pouze 5 GB této kapacity, i když je operační systém stále schopen využívat paměť celého zařízení.

Druhá beta verze systému iOS a iPadOS 15 společnosti Apple, která byla vývojářům předána ve čtvrtek, umožnila vývojářům požádat o vydání nárok Poskytuje jejich aplikacím přístup k větší RAM, s jeho popisem v dokumentaci pro vývojáře, který uvádí, že je to pouze pro „podporovaná zařízení“, a že aplikace by se měla i nadále chovat správně, pokud nebude mít přístup k větší paměti.

Poskytuje také funkci, kterou lze volat k určení, kolik RAM je k dispozici, což naznačuje, že neexistuje žádný jasně definovaný strop pro využití paměťových aplikací.

Seznam „podporovaných zařízení“ bude samozřejmě omezen na nejnovější iPad Pro, protože jsou jedinými způsobilými zařízeními s dostatečnou pamětí RAM, aby se limit 5 GB stal problémem. Předchozí generace iPadu Pro dosáhly maxima 6 GB a Ostatní modely Sedící na 4 GB nebo méně, proto platí pravidlo, že budete správně jednat s menší pamětí.

Zatím jsme nebyli schopni vidět aplikace, které ve skutečnosti Potřeba Více RAM než to, protože původní limit byl pouze 5 GB ukázal jsem Vývojář aplikace pro úpravu fotografií Artstudio Pro při stisknutí testu tabletu.

Odstranění tohoto omezení lze považovat za pozitivní zprávu pro majitele iPad Pro, protože jejich tablety se blíží paru s notebooky MacOS, protože Apple se snaží standardizovat svůj ekosystém s čipem M1 a dále. Budeme si muset počkat do podzimu, než to uvidíme v aplikacích App Store, stejně jako u iOS, iPadOS a všech ostatních aplikací Aktualizace Oznámeno na WWDC21 musí být nahoře.