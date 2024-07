Požáry nutí národní park Jasper v Kanadě k evakuaci a uzavření

CNN

Nebezpečné lesní požáry donutily město a velký národní park v kanadské provincii Alberta k evakuaci v pondělí večer.

Příkazy k evakuaci byly vydány kolem 22:00 pro „všechny“ v národním parku Jasper a Jasper, uvedl krajský úřad pro krizové řízení. Nouzový výstražný systémv úterý večer, Park uvedl na Facebooku Město bylo zcela evakuováno.

Noviny dodaly, že úřady se stále snaží evakuovat turisty v odlehlých oblastech.

Požáry vypukly alespoň v národním parku Jasper, který byl ZAVŘENO Úterý. Národní park Jasper je jedním z národních parků v Kanadě. Nejpopulárnější Zahrady jsou vymalovány v cca 2,5 milionu návštěvníků Loni podle Parks Canada.

Město má Populace je asi 4 100 Stephen Lacroix z Alberta Emergency Management Agency pro The Associated Press řekl, že v době vydání příkazu k evakuaci bylo v Jasperu odhadem 10 000 lidí, včetně sezónních pracovníků, a 15 000 návštěvníků parku. Lacroix dodal, že policisté chodili do každé rezidence, aby prosadili příkaz k evakuaci.

Jeden z požárů spálil plochu 6 750 hektarů (16 679 akrů), zatímco druhý spálil plochu 270 hektarů (667 akrů), podle příspěvku parku na Facebooku.

„V tuto chvíli není možné se do Jasperu vrátit. Město Jasper a Národní park Jasper zůstávají uzavřeny a je důležité splnit příkaz k evakuaci,“ uvedli představitelé parku na Facebooku v reakci na dotazy lidí ohledně návratu do vyzvednout jejich věci.

Odsunutí uprchli v pondělí za tmy a měli málo času na přípravu.

Počáteční fáze evakuace byly komplikovány umístěním požárů, které donutily většinu dopravy zamířit na západ směrem k Britské Kolumbii na dálnici 16 v této oblasti. V úterních brzkých ranních hodinách mohla část dopravy jezdit na východ.

„Pouze když to podmínky požáru na silnici dovolí, budou malé skupiny doprovázených vozidel nasměrovány na východ po dálnici 16,“ uvedl nouzový poplach.

Představitelé sousední Britské Kolumbie rychle zmobilizovali své úsilí na podporu vysídlených osob.

„Velké i malé komunity BC podél (evakuačních) tras dělají, co mohou, aby otevřely čerpací stanice, nasměrovaly lidi na odpočívadla, otevřely uvítací centra a poskytly podporu,“ napsal Bowen Ma, ministr pro krizové řízení a klimatickou připravenost BC. Na Twitteru. Sociální média V úterý brzy ráno.

Tyto požáry jsou součástí nejméně 170 požárů hořících v Albertě uprostřed rostoucí požární aktivity v posledních dnech.

Počasí CNN Stovky lesních požárů v kanadských provinciích Britská Kolumbie, Alberta a Saskatchewan vytvářejí na povrchu i výše v atmosféře rozsáhlá oblaka kouře.

Kanada minulé pondělí zvýšila svůj národní stupeň varování před lesními požáry na nejvyšší stupeň. To znamená, že „pravděpodobnost velkých lesních požárů je vysoká až extrémní,“ uvádí Národní úřad požární ochrany. Kanadské meziagenturní centrum pro požáry.

Hasiči doufali v silný déšť v úterý v evakuační zóně Jasper, protože jakékoli vlhké počasí by mohlo pomoci omezit šíření požárů. Meteorologové však také uvedli, že budou bouřkové podmínky – což může způsobit, že chování požáru bude občas nevyzpytatelné.

Ve středu bude v oblasti převážně sucho a větrno, ve čtvrtek ráno se rozšíří silný déšť a večer bude vytrvalý silný déšť. V závislosti na tom, jak se požáry vyvíjejí na začátku tohoto týdne, mohou hasiči ve čtvrtek dosáhnout výrazného pokroku při zvládání požárů.

Požáry spálily v Kanadě více než 5 milionů akrů tento rok, což je přibližně průměr pro konec července. Přestože byly spáleny miliony akrů, letošní požární sezóna postupuje mnohem pomaleji než loni. Rekordní a zničující sezóna.

K této zprávě přispěli meteorologové CNN Brandon Miller a Steve Almasy ze CNN.