„Zamrazilo mě z toho“: Nejsilnější záblesk gama, jaký byl kdy pozorován, skrýval tajemství, říkají vědci

V roce 2022 vědci detekovali podivný signál přicházející z nejvzdálenějšího bodu ve vesmíru. Nejsilnější kosmický výbuch, jaký byl kdy pozorován .

Nyní vědci říkají, že vědí, co to způsobilo: hmota a antihmota se srazí a z 99,9 % se navzájem anihilují. Rychlost světla .

Kosmický výbuch byl výbuch gama záření (GRB), masivní exploze Světlo gama Která se uvolní, když se masivní hvězda zhroutí do… Černá díra Jak výsledný kosmický obr pohlcuje hmotu, část této hmoty je podle nedávné studie vržena opačným směrem rostoucí černé díry a vytváří silné výtrysky energie, které vyzařují vnějšek umírající hvězdy. Prohlášení NASA .

Když tyto střely zaměří Zemi, mohou je detekovat satelity a kosmické lodě.

Vůbec nejjasnější gama záblesk – přezdívaný BOAT, ale oficiálně pojmenovaný GRB 221009A – byl detekován 9. října 2022. Tehdy vyslal k naší planetě tolik gama paprsků, že nasytil všechny detektory na palubě kosmických lodí obíhajících kolem Země, včetně NASA sondy. Fermiho kosmický dalekohled Gamma Ray .

V důsledku toho přestaly detektory fungovat během nejintenzivnější části exploze. Asi po pěti minutách ale výbuch utichl a detektory začaly znovu fungovat. V tu chvíli detektory detekovaly neobvyklý energetický vrchol asi 12 milionů elektronvoltů, který podle prohlášení trval asi 40 sekund. Pro srovnání, Viditelné světlo Jeho energie je asi 2 až 3 elektronvolty.

„Když jsem poprvé viděl tento signál, naskočila mi husí kůže,“ řekl vedoucí výzkumník Maria Edvig Ravasio Astrofyzik z Radboudovy univerzity v Nizozemsku a observatoře Brera ve svém prohlášení uvedl, že vědci studují výbuchy gama paprsků již 50 let, ale je to poprvé, co objevili takový signál s vysokou spolehlivostí.

Výzkumníci tvrdí, že tento podivný energetický vrchol je důkazem toho, že elektrony a jejich antihmotoví partneři, nazývaní pozitrony, se navzájem srážejí a navzájem se ničí. Když se tyto dva typy částic navzájem zničí, obvykle uvolní energii asi půl milionu elektronvoltů. I když je to hluboko pod 12 miliony elektronvoltů, vědci mají vysvětlení: detekované výtrysky se pohybovaly blízkou rychlostí světla směrem k Zemi, a tak stlačovaly vlny k sobě. Tento „modrý posun“ tlačí vlnu k mnohem vyšším energetickým hladinám, které jsou na „modřejším“ konci elektromagnetického spektra.

„Pravděpodobnost, že tato funkce je pouze kolísáním hluku, je menší než jedna ku půl miliardě,“ řekl spoluautor studie. Umm Shahran Salafi Astrofyzik z observatoře Brera Národního institutu astrofyziky (INAF) v Miláně uvedl v prohlášení:

Tyto výsledky mohou vrhnout světlo na chaotické prostředí uvnitř těchto výtrysků. Přestože je pozorujeme již desítky let, vědci stále nejsou schopni porozumět všem procesům, ke kterým při jejich vzniku dochází.