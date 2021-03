Česká republika čelí „pekelným dnům“ uprostřed prudkého šíření koronaviru

Globe Newswire

GTEC vstupuje na globální trh s konopím s exportní dohodou do Izraele

Kelowna, Britská Kolumbie, 8. března 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – GTEC Holdings Ltd. (TSXV: GTEC) (OTCQB: GGTTF) (FRA: 1BUP) („GTEC“, „The Company“ nebo „GTEC Cannabis Co.“) Tato vysoce kvalitní společnost s licencí na více licencí konopí s potěšením oznamuje podpis vývozní dohoda týkající se izraelského léčebného konopí na trhu (dále jen „dohoda“). Zavádí víceletou dohodu o vývozu nejméně 500 kg ročně do Izraele, což je jeden z největších světových dovozních trhů s léčivým konopím. Dohoda umožňuje společnosti GTEC vstoupit do globální distribuce ručně vyráběných květinových produktů špičkové kvality, která ilustruje poptávka po produktech GTEC v Kanadě a na celém světě uzavřela společnost dohodu se společností Focus Medical Herbs Ltd. („Focus Medical“), izraelská společnost zabývající se léčebným konopím, uzavřela s IM Cannabis Corp („IMC“) (NASDAQ: IMCC) dohody o výhradní distribuci na vývoz konopí z Kanady do Izraele, s výhradou splnění všech regulačních požadavků v obou Izraeli a Kanada. Podle podmínek této dohody se očekává, že se GTEC stane hlavním dodavatelem konopí pro společnost Focus Medical. Počáteční zásilky konopí společnosti bude produkovat její stoprocentní dceřiná společnost Grey Bruce Farms („GBF“) se sídlem v Tivertonu v Ontariu, kde se očekává, že GTEC vyváží 500 až 1 000 kg ročně. Zakladatel a viceprezident společnosti GTEC uvedl: „Jsme velmi nadšeni, že můžeme podepsat tuto dohodu o přidání našeho produktu špičkové kvality ke známé značce IMC v Izraeli, což dokazuje silnou poptávku po produktech GTEC v Kanadě i ve světě. po podpisu této dohody se GTEC stane rozvíjejícím se hráčem na trhu s konopím. Globální, zatímco pokračuje v generování podstatných dodatečných příjmů a hrubé marže. “„ Pacienti s léčebným konopím v Izraeli si začali objednávat více interních produktů dovážených z Kanady. se společností GTEC, která dodává ze svého kanadského domácího závodu květinu s vysokým obsahem THC, IMC využívá této rostoucí poptávky. Pacientů a vůbec poprvé přinese do Izraele skutečně vysoce kvalitní produkt. Po zavedení této nové kategorie jsme očekávat lokální zvýšení svého podílu na trhu, “uvedl Oren Schuster, generální ředitel společnosti IMC. Aby se GBF kvalifikovala jako dodavatel pro izraelský trh s léčebnými konopemi, úspěšně dokončila přísný proces auditu prováděný Institutem pro kvalitu a kontrolu (IQC), největším soukromým certifikačním orgánem v Izraeli. Tento komplexní audit zahrnoval všechny aspekty operací GBF, včetně zemědělství, zajišťování kvality a lidských zdrojů. Výsledkem je, že GBF získala akreditaci ICANN-GAP (Good Agricultural Practices) od IQC. Společnost studuje dohodu o posílení konkurenční výhody GTEC při výrobě vysoce kvalitního konopí. V současné době existuje více než 320 standardních licencí na implantáty vydaných kanadským ministerstvem zdravotnictví a váš výběr jako předního dodavatele společnosti Focus Medical prokazuje kvalitu a poptávku po produktech GTEC. Společnost bude i nadále hodnotit příležitosti na globálním trhu s konopím s cílem dalšího rozšiřování globálních distribučních kanálů. O IM Cannabis Corp. IMC je operátor pro více zemí (MCO) v sektoru léčebného konopí s ústředím v Izraeli a provozy v Izraeli a Německu. V uplynulém desetiletí se značka IMC stala synonymem kvality a konzistence na izraelském trhu s konopím pro lékařské účely. IMC také rozšířila své podnikání o poskytování služeb souvisejících s duševním vlastnictvím v odvětví léčebného konopí. V Evropě IMC působí prostřednictvím společnosti Adjupharm, která je německou dceřinou společností a distributorem léčebného konopí s certifikací v Evropské unii. Evropská přítomnost IMC je posílena strategickými aliancemi s mnoha pěstiteli a distributory GMP v Evropské unii po celé Evropě, aby využili rostoucí poptávky po léčebných konopných produktech v Evropě a přinesli značku a sortiment IMC evropským pacientům. Focus Medical je jedním z osmi původních licencovaných výrobců léčebného konopí v Izraeli s více než 10 lety zkušeností s pěstováním vysoce kvalitního léčivého konopí na izraelském trhu. Focus Medical je „investovaná společnost“ do IMC podle IFRS kvůli „účinné kontrole“ IMC nad Focus Medical, přestože nemá žádné přímé ani nepřímé vlastnictví. Focus Medical má exkluzivní obchodní dohodu s IMC o distribuci svých produktů pod značkou IMC. Kromě své vlastní kapacity společnost Focus Medical podepsala dohody o dodávkách s dalšími pěstiteli za účelem získání dalších dodávek pomocí vlastní patentové genetiky a prodeje pod značkou IMC. Pro zájemce o globální exportní příležitosti kontaktujte: Michael Blady – spoluzakladatel a viceprezident [email protected] Neomezené soukromé umístění Společnost také s potěšením oznamuje, že dokončila dříve oznámené soukromé umístění bez zprostředkovatel (dále jen „nabídka“) 13 750 000 jednotek (každá „jednotka“) stojí za cenu 0,20 USD za jednotku s celkovým výnosem 2 750 000 USD. Každá „jednotka“ vydaná v procesu nabízení se skládá z jedné společné akcie a poloviny záruky nákupu jedné akcie, která dává majiteli právo na nákup jedné další akcie za cenu 0,30 USD po dobu tří let od uzavření nabídka. O závěrečné ceně akcií 0,245 USD kmenových akcií dne 5. února 2021 (což bylo k běžným akciím od 5. února 2021 maximum 52 týdnů). Celkové závazky IPO přijaté na nebo před uzavřením trhů 9. února 2021 činily celkem 2,75 milionu USD. Další zakázky byly přijaty později s poptávkou výrazně přesahující 4 miliony USD, ale v důsledku zvýšení ceny akcií společnosti se společnost rozhodla uzavřít rekord a nepřijmout žádné další zakázky. Na všechny cenné papíry vydané v rámci nabídky se vztahuje zákonná doba držení čtyři měsíce a jeden den po ukončení nabídky. GTEC Cannabis CoGTEC roste, prodává a distribuuje prémiové konopné produkty. Společnost má čtyři provozní zařízení licencovaná kanadským ministerstvem zdravotnictví a v současné době distribuuje konopí prostřednictvím prodejních lékařských a zábavních kanálů. Portfolio produktů pro volný čas GTEC je vyrobeno z jedinečných značek a je prodáváno pod značkami BLK MKT ™, Tenzo ™, Cognōscente ™ a Treehugger ™. Značka léčebného konopí společnosti GreenTec ™ je distribuována na národní úrovni oprávněným pacientům prostřednictvím jejích webových stránek GreenTec Medical a několika licencovaných partnerů. GTEC je veřejná společnost kótovaná na TSX Venture Exchange (GTEC), OTCQB Venture Market (GGTTF) a Frankfurt Stock Exchange (1BUP). Společnost má sídlo v Kelowně v Britské Kolumbii a působí v kanadských provinciích Britská Kolumbie, Alberta a Ontario. Chcete-li se dozvědět více o společnosti nebo získat přístup k nejnovější prezentaci společnosti, navštivte naše webové stránky www.gtec.co. Ani TSX Venture Exchange, ani poskytovatel regulačních služeb (jak je tento termín definován v TSX Venture Exchange Policies) nepřijímá odpovědnost za přiměřenost nebo přesnost tohoto vydání. Upozornění týkající se budoucích informací: Tato tisková zpráva obsahuje určité „výhledové“ prohlášení – výhledová prohlášení a „výhledové informace“ podle příslušných kanadských právních předpisů o cenných papírech (souhrnně označované jako „výhledová prohlášení“). nebo popište naše budoucí operace Obchodní plány, obchodní a investiční strategie a výkonnost našich investic. Tato výhledová prohlášení jsou obecně identifikována pomocí použití výrazů a frází jako „záměr“, „cíl“, „strategie“, „ odhad, “„ očekávat “,„ projekt “,„ prognóza “,„ prognóza “,„ plány “,„ hledá “,„ očekává “,„ pravděpodobný “,„ navrhován “,„ bude, “„ má, “„ může, „„ Vůle, “„ může “,„ pravděpodobné “,„ určené pro “,„ předpokládaná budoucnost “,„ věřit “,„ plánované “a další podobné výrazy. Výhledová prohlášení v tomto dokumentu mohou zahrnovat, ale nejsou omezena na „GTEC se stává hlavním dodavatelem konopí pro Focus Medical, přičemž se očekává, že GTEC exportuje 500 až 1 000 kilogramů konopí ročně společnosti Focus Medical, GTEC se stal předním a dalším hráčem na globálním trhu s konopím, přičemž stále vyrábí Metz Skvělé ruce a hrubá marže a dohoda posiluje konkurenční výhodu GTEC při výrobě prémiového konopí. Výhledová prohlášení jsou nutně založena na řadě odhadů a předpokladů, které, i když jsou považovány za přiměřené, podléhají známým i neznámým rizikům, nejistotám a dalším faktorům, které by mohly způsobit, že se skutečné výsledky a budoucí události budou podstatně lišit od těch, které jsou výslovně vyjádřeny nebo z nich vyplývá. výhledová prohlášení. Mezi tyto faktory mimo jiné patří: obecné obchodní, ekonomické, konkurenční, politické a sociální nejistoty; Zpoždění nebo neobdržení souhlasu představenstva, akcionářů nebo případně regulačních orgánů a stavu kapitálových trhů. Nelze zaručit, že tato prohlášení budou přesná, protože skutečné výsledky a budoucí události se mohou podstatně lišit od těch, které se v těchto prohlášeních očekávají. Například mimo jiné existují rizika, že pandemie COVID-19 může narušit provoz společnosti, provoz jejích dodavatelů a distribuční kanály a nepříznivě ovlivnit používání produktů společnosti a společnost nemusí být schopna úspěšně odeslat do Izraele a vytvářet pozitivní hrubé marže; Problémy související s dodržováním příslušných environmentálních, ekonomických, zdravotních a bezpečnostních politik a předpisů a dalších politik a předpisů souvisejících s užíváním konopí; Jednání třetích stran, jako jsou konkurenti, aktivní investoři, federální, provinční, provinční nebo místní regulační orgány, samoregulační organizace, žalobci v soudních sporech nebo osoby, které hrozí žalováním; Změny regulačních požadavků týkajících se podnikání a produktů společnosti. Čtenáři by proto neměli být příliš závislí na výhledových prohlášeních, která hovoří pouze k datu této tiskové zprávy. 