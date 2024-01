Tito čeští studenti přetvářejí scény ze středověkých knih a je to vesele bizarní (15 fotografií) – První noviny

Ti z nás, kteří se vydali na vysokou školu, si pamatují neuvěřitelně příjemné příležitosti, které jsme strávili s našimi spolužáky. I když by mě zajímalo, zda někdo z nás ve svém volném čase udělal něco tak neobvyklého jako skupina studentů z České republiky.

Skupina českých studentů má pro hru zatím nejpodivnější chápání, jaké jsme kdy viděli.

Rozhodli se reprodukovat podivné a neobvyklé výjevy nalezené ve středověkých knižních reprezentacích.

A co víc, víme, jak zvláštně se středověcí řemeslníci dívali na své okolí.

Podívejte se tedy níže, hlasujte pro své oblíbené středověké reprodukční scény a nezapomeňte je sdílet se svými přáteli (zaručujeme, že se budou štědře smát).

Nechť vás Bůh odmění a do komentářů nám řekněte, které fotky se vám líbily nejvíce a proč. Níže naleznete rozhovor Bored Pandy s Dr. Katherine Harding z University of Victoria a profesorkou Claire Labrecque z University of Winnipeg.

Až budete s tímto seznamem hotovi a budete-li stále potřebovat svůj podíl na středověkých zvláštnostech, podívejte se na seznam Bored Panda, jak brutální byly kočky na středověkých obrazech.

Podle Dr. Hardinga je těžké vědět, do jaké míry bude každá kresba vyžadovat, aby ji kněží označili, vzhledem k tomu, že vše závisí na délce obsahu, velikosti knihy a na tom, zda jsou kresby „ základní tužky.“ A „obrysy“ a „luxusní knihy“ obsahující „hromady zlata a vzácných odstínů“.

„ony [the monks] Pravděpodobně dokázal nakreslit jednoduchý diagram prádelny během několika minut.

Někdy také máme knihy, kde specialisté dostali obrovský projekt, aby naplánovali, dostali z něj řez a peníze se vypařily, takže kniha je venku jen napůl.

„Máme všechny tyto stereotypy o tom, jak byli lidé ve středověku náboženští.

„Zkoumání však znovu a znovu ukazuje, jak inovativní, hraví a odolní jsou,“ prozradil Dr. Harding pro Bored Panda. „Existují silné důkazy o jedincích, kteří uvažovali mimo tento problém jako o středověkých odpadlících, kteří si vytvořili svůj vlastní psychologický svět, který byl v rozporu se způsobem života.

Zbožňuji jejich psychologickou bystrost a nadšení v komunikaci. Opakovaně tvořili středověké křesťanství z mnoha úhlů pohledu. To je ta inovativní část.“

Mezitím profesorka Claire Labrecque z University of Winnipeg podpořila myšlenky Dr. Hardinga: „Myslím, že čelíme každodenní realitě, která je abnormální, ale o nic bizarnější než ve středověku.

Bylo to prostě jedinečné, překvapivé a příliš inovativní.