Český ministr zahraničí zdůrazňuje důležitost dialogu před návštěvou Maďarska – Brněnský deník

Navzdory rozdílným názorům na ruskou hrozbu je důležité o ní otevřeně mluvit se zainteresovanými stranami, řekl včera novinářům český ministr zahraničí Jan Lipavskij (Piráti) před odletem do Budapešti, kde se dnes ráno setká s Peterem Szyjardem.

Česká republika a Maďarsko se výrazně liší, pokud jde o důvody ruské invaze na Ukrajinu a formy pomoci, které jsou bojované zemi ochotny poskytnout. I když Česká republika také nabídla vojenskou pomoc, Maďarsko tak nebylo ochotno učinit.

„Budeme jednat o česko-maďarských vztazích, ale také o bezpečnosti, ruské agresi proti Ukrajině a celkové situaci v Evropě,“ řekl Lipavský.

„Na ruskou hrozbu existují různé názory, ale stále si myslím, že bychom měli o těchto otázkách mluvit opatrněji a upřímněji se zeměmi jako Maďarsko,“ poznamenal. Řekl, že celá Evropa čelí ruské hybridní válce.

Řekl, že měl se Szijjardo korektní a profesionální vztah. Jedná se o první případ, kdy se jednání budou konat v Budapešti v bilaterálním formátu.

Na nedávné schůzce ministrů zahraničí Visegrádské skupiny (České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska) v Praze Lipavský řekl, že všechny strany se shodly na tom, že Rusko porušilo mezinárodní právo na Ukrajině a že invazní země by měla být uznána v rámci jejích hranic z roku 1991. .

„Myslím si ale, že musíme hlouběji diskutovat o tom, jaké hrozby a rizika hrozí našim zemím ve střední Evropě. To je můj cíl a to je jedna z věcí, kvůli kterým jedu do Budapešti,“ řekl Lipavský.

Po ranním setkání se Szijjarto bude Lipavsky odpoledne přednášet na Univerzitě Ludovika o českém pohledu na válku ve střední Evropě a na Ukrajině. Večer se na radnici setká s primátorem Budapešti, aby projednal spolupráci mezi oběma hlavními městy. Lipavský svou návštěvu zakončí večerním setkáním na českém velvyslanectví se zástupci nevládních organizací a nezávislými novináři.