„Žádné náznaky“ Izrael sdílel válečné plány Hamasu s USA

I když mají Spojené státy a Izrael úzké zpravodajské vztahy, nezdá se, že by Izrael sdílel tajné bitevní plány s představiteli amerických tajných služeb, podle současných i bývalých představitelů, kterým byla udělena anonymita, aby mohli diskutovat o citlivém tématu.

Jeden americký úředník řekl: „V tuto chvíli nic nenasvědčuje tomu, že by zpravodajský výbor dostal údajný dokument „Jericho Wall“ zveřejněný včera v noci New York Times,“ varoval, že „výbor pro zpravodajství bude určitě pokračovat v přezkumu jeho informace.“

Americký zákonodárce a bývalý americký úředník také potvrdil, že izraelští představitelé nepředložili plány americké zpravodajské komunitě.

„Nedostatečná účast Izraele na dokumentu představuje velký problém,“ řekl bývalý úředník.

Mluvčí Národní bezpečnostní rady John Kirby řekl, že zprávu Times nemůže potvrdit a předal ji Izraeli k vyjádření. Mluvčí izraelské armády na žádost o komentář nereagoval. Mluvčí CIA to odmítl komentovat.

Vysocí představitelé Bidenovy administrativy však již dříve výslovně uvedli, že Spojené státy neměly žádné informace o tom, že by Hamas plánoval útok takového rozsahu.

„Pokud budeme mít tyto ukazatele, budeme je sdílet s Izraelem,“ řekl v říjnu novinářům v Bruselu ministr obrany Lloyd Austin. Ale pokud vím, tak jsme to neviděli.“

Ministr zahraničí Antony Blinken v pátek řekl novinářům, že se Bidenova administrativa zaměřuje na to, aby Hamás neopakoval útoky.

„Bude dostatek příležitostí poskytnout úplný popis toho, co se stalo 7. října, včetně ohlédnutí za tím, co se stalo, kdo věděl, co a kdy, a Izrael v tom měl jasno,“ řekl Blinken.

Na Capitol Hill obdrželi členové zpravodajských výborů Senátu a Sněmovny několik informací o útoku ze 7. října, podle poradce Kongresu obeznámeného s touto záležitostí.

Přinejmenším v jednom z těchto rozhovorů za zavřenými dveřmi bylo členům řečeno, že Izrael si je vědom možnosti útoku Hamasu z Gazy. Asistent řekl, že tato čtení nezahrnovala konkrétní podrobnosti dokumentu Jericho Wall.

Zákonodárci na Capitol Hill, včetně demokratů, v posledních týdnech vznesli otázky ohledně toho, do jaké míry se Bidenova administrativa spoléhá na Izrael při získávání informací o Hamásu.

Spojené státy již dlouho navázaly vztah pro sdílení zpravodajských informací s Mossadem, který dříve založil silnou operaci shromažďování dat o Hamasu v Gaze. Poté, co se Izraeli nepodařilo odhalit a zastavit útok v reálném čase, někteří členové Kongresu a úředníci v rámci administrativy zpochybnili, zda by měl Washington nadále silně spoléhat na Izrael, pokud jde o zpravodajské informace týkající se teroristické skupiny.

Alexander Ward přispěl k této zprávě.