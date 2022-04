Manžel vidí na cestě humanitární pomoci „nejhorší a lepší“ | Zprávy, sport, práce

Pro Piper van Ord je situace na Ukrajině srdcervoucí i inspirativní. „To nejhorší a nejlepší z lidstva,“ Ona řekla.

Vannord a její 17letá dcera Lilly se vrátily 12. dubna z Polska, kde oba pomáhali místním obyvatelům v rámci rostoucího globálního hnutí na pomoc Ukrajincům. Žena z Warren County, která je také majitelkou Allegheny Outfitters, uvedla, že její rodina se velmi zajímala o ukrajinsko-ruskou válku a původně hledala organizaci. „Na zemi“ darovat. Pak jsem potkal Matta Makisuka, který byl v polském Krakově s bratrancem a přáteli na setkání s polskými dobrovolníky.

„Tato malá skupina mimořádných lidí, kteří mají děti a žijí stejně jako my všichni, na vlastní oči viděla, co se děje v jejich městě, a vzala si za úkol organizovat, koordinovat a vést každý aspekt uprchlické krize ve svém okrese, který je zhruba pětkrát až šestkrát větší než město Warren,“ řekl VanOrd. „Skupina vytvořená Mattem a jeho malým týmem dobrovolníků v USA a Velké Británii, Ukrajina Relief Initiative, se spojila s týmem[Krakow Debnicky Ukraine]aby poskytla tolik potřebné zdroje.“

Vannord s dcerou zamířila 5. dubna do jihopolského města Krakow nedaleko hranic s Českou republikou. Během svého pobytu oba sídlili v Krakově a většinu záchranného úsilí strávili v polském městě.

Před cestou VanOrd několikrát mluvil s McKissockem. „Na prvním místě samozřejmě byla bezpečnost,“ Ona řekla. „Kdyby se mnou měla jet moje dcera, nemohl bych ji vystavit nebezpečí. Matt mě ujistil, že Krakov je jako obvykle. A bylo. Také jsme už dříve cestovali do zahraničí a dva roky jsem žil na Sicílii.“ v námořnictvu, takže normální kulturní šok nebyl problém. A Google Translate byl velmi užitečný.“

Po příjezdu se ukázalo, že pomoc není jen potřeba, ale že je „obrovský,“ Od začátku ruské invaze 24. února uprchly ze své země miliony Ukrajinců. Poznamenala, že vlakem do Krakova dorazily tisíce Ukrajinců bez domova.

„Členové komunity v podstatě uklidí náhradní pokoj, pokud nějaký mají, a umístí na něj ceduli s nápisem „Jedna ložnice je k dispozici rodině…“ a rodina přijde a požádá je, aby si je vybrali. nahoru,“ Ona řekla. „A to je jen jeden příklad; jsou jich doslova stovky denně.“

VanOrd řekl, že jejich úsilí bylo „Ale jen nepatrný zlomek jediné kapky v tomto oceánu krize.“ Během svého pobytu oba používali nákladní auto k přepravě léků a potravin na hranice k dodání na Ukrajinu. Každý den rozvezli 350 jídel připravených kuchaři z Ukrajiny, Polska a Spojených států a naplnili regály distribučních center základními potřebami včetně mýdla, šamponů, zubní pasty, produktů pro ženskou hygienu a konzerv.

Jejich cesta do Polska byla samofinancována a jejich úsilí po příjezdu bylo podpořeno dary od komunity Warren a přátel.

„Nepřestali jsme pracovat po celou dobu, co jsme tam byli, od západu do západu slunce po západu slunce,“ Ona řekla. „Mám pocit, že jsme udělali všechno, co jsme mohli. Když už to bylo řečeno, první den, kdy jsem se probudil ve Státech tady doma, první věc, kterou jsem viděl na sociálních sítích, byly ty samé police, které jsme plnili, a teď jsou úplně prázdné.“ Potřeba je tak velká.“

VanOrd řekl, že je těžké zamotat hlavu kolem toho, co se děje na Ukrajině. „Je to nejhlubší smutek, jaký jsem kdy zažil s muži a pro muže.“ Ona řekla. „Jsem vděčný, že jsem mohl navázat mnoho nových ukrajinských a polských přátelství, o kterých nepochybuji, že budou pokračovat po celý můj život.“

Na jejich cestě jsem se také hodně naučil.

„Všichni jsme propojenější, než si uvědomujeme,“ Ona řekla. „Tito lidé jsme ty a já. Jsou to naše matky, naše dcery, naše sestry, naši sousedé, naši přátelé. Jsou to naši dědové a naše vnoučata. Vypadají tak unaveně. Byli vytrženi ze životů, které si vybudovali, a trpěli.“ nepředstavitelné útrapy a zvěrstva překročit pomyslnou bezpečnou hranici; nyní stojím ve frontě na získání základních potřeb, jako je mýdlo nebo zubní kartáček. Jsou jich stovky tisíc.pomocníků„Je to v Krakově, kdo zahodil své každodenní životy, spojil se a vytvořil tyto systémy, aby jim pomohl.“

VanOrd plánuje návrat do Polska 12. května; Jeho syn dokončil semestr na Jamestown Community College as a „Silná posádka, která udrží pevnost v našem malém podniku,“ Plánují rychlý šestidenní výlet.