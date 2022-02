Návrh předpovědí Baltimore Ravens 2022

Téma sezóny 2021 Baltimore Ravens nebylo vůbec jasné.

Bylo to zdraví – nebo spíše jeho nedokonalost.

Víme, že kdysi hrdá obrana Ravens byla zraněními tak zničena, že se stala jednou z nejslabších jednotek v lize (vzpomeňte si na co). Ja’Marr Chase A T. Higgins – Další pár vzrušujících cílů pro rok 2022 – splnili jste je v týdnu 17?)

Ale zatímco fantasy fotbal Baltimore Ravens D/ST nebyl v roce 2021 úplně silnou jednotkou, manažeři Fantasie pociťovali bolest zranění při útoku ještě víc.

A ty zdravotní problémy začaly ještě před prvním týdnem. za prvé , JK Dobbins – Vzrušující druhý rok v řadě s mnoha účastníky ve druhém kole draftů 2021 – Na konci sezóny si roztrhl ACL.

Pak schopný záložní a přistávací stroj, Joss Edwardsroztrhl jeho ACL o týden později – poté, co ho již naverbovalo několik fantasy režisérů.

(Já, byl jsem jedním z těch manažerů; ne, nepřekonal jsem to.)

Byl to děsivý začátek toho, co se formovalo do období nočních můr, pohádkově. Jedinou záchranou tohoto týmu trvale po celou sezónu byla Mark Andrewskterý, ať už mu míč hodil kdokoli, ho doručil – zvláště v peněžních týdnech.

Mark Andrews byl jedním z mála světlých bodů v útoku Baltimore Ravens. (Foto Robin Alam/Icon Sportswire přes Getty Images)

A když už jsme u fotbalových nadhazovačů, rozehrávač Ravens Lamar Jackson Zdálo se, že je připraven předvést sezónu monster – dokud ho nevykolejilo zranění kotníku.

Ano, ofenzíva Ravens musí překonat některé zdravotní překážky, než bude možné v sezóně 2022 překonat míč, ale pokud budou tyto překážky odstraněny, mějte se na pozoru. Bodovací jednotka Baltimoru může být jednou z nejvíce vzrušujících jednotek, které se v nadcházející sezóně objeví na hřišti.

Scott Bianowski A Andy Burns Diskutujte o potenciálu Ravens pro rok 2022 ve videu výše – podívejte se nyní na jejich úplnou analýzu!