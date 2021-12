Gerard Galant se snaží uvolnit potenciál mladých útočníků

Neochota Gerarda Gallanta mluvit o rostoucích bolestech jeho mladých hráčů je pravděpodobně dobře míněná.

Během prvních několika měsíců jako hlavní trenér New York Rangers je důsledně chránil před otázkami, které považoval za negativní nebo kritické.

Tento instinkt chránit své spolubojovníky je ovlivněn Galantovou 11letou kariérou v NHL.

„Podívám se zpět na to, kdy jsem hrál, a někdy se rozhoduji (s ohledem na to),“ řekl minulý týden. „Takhle jsem trénoval od prvního dne a asi se to moc nezmění.“

Je to skvělá vlastnost, i když občas ustoupí vypjatým pozápasovým momentům. V šatně se to určitě cení.

Několik hráčů zmínilo, jak se cítili pod Galantovou vládou dobře, protože věděli, že nebudou veřejně káráni za menší přestupky.

„Je skvělé vědět, že když uděláte chybu, nejste hned venku,“ řekl minulý měsíc Julien Gauthier. „Mluví s tebou. Ujišťuje se, že rozumíš a ty se tam vrátíš a už to nikdy neuděláš. Je to vzájemná důvěra.“

Někdy potřebují lekce

Gauthier je jedním z těch, kteří těžili z této sebedůvěry a odehrál 17 her v řadě bez poškrábání. Ale zatímco Galant dal svým mladým hráčům určitou volnost, byly jasné známky toho, že hledá další Gauthierovy společníky, Philippe Chettel a Alexis Lavrinier.

Chytil byl poprvé od juniorské sezony 2018-2019 zdravým škrabadlem za středeční výhru 3:2 nad Arizonou Coyotes. Gallant to nazval „rozhodnutím trenéra“ a když se ho zeptali, zda bylo založeno na výkonu, připustil: „Obvykle jsou.“

Později dodal: „Někdy potřebují lekce.“ „Neříkám, že to byla lekce (ve středu), ale …“

Gallant zpomalil a zaměřil se na své rozhodnutí zahrnout veterána Grega McKeiga. A i když je pravda, že McKegg je lepší v konfrontacích a schopnější zabíjet penalty, Chytilův vývoj je pro současnost a budoucnost Strážců důležitější.

Čekali na výběr v prvním kole v roce 2017, aby to dali dohromady. Objevily se záblesky, ale ne dostatečná konzistence. Ve 25 zápasech této sezóny vyprodukoval pouhých sedm bodů (tři góly a čtyři asistence), což je těsně pod jeho skromným kariérním průměrem 0,37 bodu na zápas.

Zručnost a rychlost jsou poznávacím znamením Chytila, ale produkce se prostě ještě neobjevila. Rangers v průměru dají jen 1,74 gólu za 60 minut se stejnou intenzitou jako on na ledě, což je předposlední místo mezi útočníky v týmu, kteří odehráli alespoň 10 zápasů.

Pokud není přítomen útok, musí dojít ke zlepšení v defenzivě a ve hrách s vysokým úsilím, které vyžadují kontrolu, couvání a zapojování se do soubojů o puk.

Vědět, zda má 22letý Čech v New Yorku dlouhodobou roli, bude ústřední debatou, protože šéf týmu a generální manažer Chris Drury nastiňuje, jak využít omezený krycí prostor k obklíčení svého základního vozu – útočníci Artemy Panarin, Chris Kreider a Mika Zibanijad; obrana Adama Foxe a Jacoba Truby; A brankář Igor Shesterkin – s podpůrným týmem mistrovského kalibru.

Mohl by Chytil být centrem stánku na dalších šest let? Bude jeho sada dovedností lépe využita s menší odpovědností na křídle? Nebo by měli jít jiným směrem?

Najděte správná tlačítka k platbě

Kolem Lafrenière není mnoho otázek.

Číslo 1 v draftu NHL 2020 je považováno za nedotknutelné a uzamčené jako klíčový kus. Jedinou neznámou je časová osa, kdy dosáhne svého potenciálu a stane se hráčem, jak si všichni představovali, když byl považován za nejlepšího ve své věkové skupině.

Trpělivost je pro vývojový proces klíčová, stejně jako důvěra. Ten poslední v posledních týdnech slábne.

Odnést: Artemi Panarin z New York Rangers odchází ze hry se zraněním v dolní části těla

Před tím, než porazil Coyotes, měl Lafrenière na ledě méně než 12 minut v pěti zápasech v řadě. Po nedělní prohře 1:0 s Nashville Predators byl odstaven z lavičky v 10:14 minut, přičemž Gallant nabídl vzácný pohled na toto rozhodnutí.

„Jen chci, aby odehrál silný zápas,“ řekl. Mluvili jsme o těch proměnách. Snažil se skládat spoustu těch pěkných her, které nevyšly – a on to ví. Jakmile se vrátí na lavičku, je frustrovaný. Naším úkolem jako trenérů je pokusit se vyhrát hokejový zápas. Pokud tam dnes večer nebudete nebo nehrajete svou nejlepší hru, můžete si trochu sednout. Nedělám to často, ale někdy musíte udělat pointu – a on byl není jediný.“

Předpokládá se, že Chytil byl na stejné lodi, což přispělo k jeho poškrábání o pár dní později.

„Kid Lane“ jako celek rozzuřil Strážce. Předvedli vysoce kvalitní vystoupení se 73 skórovacími příležitostmi – z nichž 37 bylo podle Natural Stat Trick považováno za vysoce riskantní – dohromady na ledě v poměru 115:13. Jenže v té třetině dali jen tři branky, zatímco soupeři dovolili vstřelit sedm branek.

Panarin utrpěl ve středečním zápase zranění v dolní části těla, které přimělo Galanta zvýšit úroveň TOI pro Lafrenière, který odehrál 17 minut teprve podruhé v sezóně. Pokud musí hráč 10 v kterémkoli bodě minout, bude ještě důležitější uvést mladého útočníka na správnou cestu.

Je na trenérovi, aby zmáčkl správná tlačítka. Zkoušel jim dávat dlouhá vodítka, teď se snaží učit lekce přes lavici a promáčkliny. Je jeho výsadou nerozvádět své důvody, ale bude snazší vyhnout se otázkám, když bude dosaženo požadovaných výsledků.

„Pokud děláte stejné chyby znovu a znovu, musíte vynechat směnu, možná vynecháte období nebo vynecháte zápas,“ řekl Gallant. „Ale musíte jim dát šanci. Každý dělá chyby. Mladí hráči dělají chyby a to se stane. Nedělejte si starosti se všemi chybami. Musíte je poplácat po zádech, když předvádějí dobré hry. vše je součástí tréninku a je to jejich součástí získávání sebevědomí.“

Vincent Z. Přečtěte si více o jeho práci na lohud.com/sports/rangers/ a sledujte ho na Twitteru Tweet vložit.