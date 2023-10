Výstava Geralda Sloty „FReNzY“ bude zahájena v Lycoming College Art Gallery| Zprávy, sport, práce

Lycoming College Art Gallery v centru Williamsportu představí výstavu umělce a fotografa Geralda Sloty s názvem „vejít se.“

Výstava potrvá od 27. října do 25. listopadu, galerijní recepce je naplánována na pátek 3. listopadu v 17:30. Představení je zdarma a otevřené pro veřejnost.

Slota se hrál široce po celých Spojených státech a v zahraničí. Měl sólové výstavy v George Eastman House v Rochesteru ve státě New York a Langhans Galerii v Praze v České republice a vystavoval také na Recontres D’Arles v Arles ve Francii. Slotu zastupuje Robert Berman Gallery v Los Angeles.

Jeho fotografie se objevily v publikacích včetně The New York Times Magazine, Vice, The New Yorker, New York Magazine a Slot. Slota získal řadu ocenění včetně Polaroid 20„x24“ Grant, MacDowell Artist Residencies a Mid-Atlantic Fellowships v letech 2001, 2009 a 2021.

Slotovy fotografie jsou ve sbírkách Whitney Museum of American Art v New Yorku. Muzeum umění okresu Los Angeles; Norton Museum of Art, West Palm Beach, Florida a další.

Lycoming College Art Gallery, která se nachází v centru Williamsportu na 25 W. Fourth Street, přispívá k městské umělecké kultuře a umožňuje vysoké škole, aby se více zapojila do okolní komunity.

Studenti umění Lycoming mají příležitost komunikovat s hostujícími umělci a dozvědět se z první ruky o vnitřním fungování umělecké galerie.

Galerie je otevřena ve čtvrtek, pátek a sobotu od 16 do 20 hodin

